Win Sports repartió los partidos de la fecha 19 en TV y YouTube: así podrá ver a su equipo favorito

Inter de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas son los siete equipos que tienen posibilidades matemáticas de clasificar a las finales de la Liga BetPlay 2026-I.

En este momento solo hay dos cupos disponibles, pues seis equipos ya instalaron su nombre en la siguiente fase: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Once Caldas, América de Cali y Deportes Tolima.

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La mayor parte de la fecha 19 se jugará en simultánea el próximo domingo a las 3:30 de la tarde, acontecimiento que obliga a un despliegue de Win Sports para cubrir la acción en todos los estadios implicados.

El canal dispondrá sus dos señales habituales, la aplicación de Win Play e incluso transmitirá partidos de manera gratuita en YouTube, eso con el fin de que todos los hinchas puedan vivir la emoción de la última jornada.

Canales y horarios para ver la fecha 19 del fútbol colombiano

Viernes 1 de mayo

(6:00 p. m.) Once Caldas vs. Atlético Nacional - Win Sports +

Sábado 2 de mayo

(2:00 p. m.) Boyacá Chicó vs. Llaneros - Win Sports +

(4:00 p. m.) Jaguares vs. Cúcuta Deportivo - Win Sports +

Domingo 3 de mayo

(3:30 p. m.) Alianza FC vs. Millonarios - Win Sports +

(3:30 p. m.) Santa Fe vs. Inter de Bogotá - Youtube de Win Sports

(3:30 p. m.) Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - Youtube de Win Sports

(3:30 p. m.) Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - YouTube de Win Sports

(3:30 p. m.) Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga - YouTube de Win Sports

(5:45 p. m.) América de Cali vs. Deportivo Pereira - Win Sports +

(5:45 p. m.) Junior vs. Deportivo Pasto - Win Sports

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Durante los partidos que se jugarán en simultánea, la señal básica de Win Sports hará un barrido por todas las canchas. En ese canal podrá verse cada uno de los goles de la fecha y el movimiento de la tabla de posiciones.

Los cableoperadores son libres de abrir señales alternas para transmitir los partidos que van en YouTube. Dependiendo del servicio, los usuarios pueden consultar el canal exacto en el que se transmitirán los partidos como es costumbre cada semestre.

¿Cuándo es el sorteo de cuartos de final de la Liga BetPlay?

Aunque en esta oportunidad no hay cuadrangulares, la Dimayor sí hará sorteo para definir las llaves de cuartos de final y el camino hacia el título de los ocho clasificados.

Dicho evento será el domingo 3 de mayo a las 8:00 de la noche, justo después de que terminen los últimos dos partidos de la fecha.