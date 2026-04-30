El video de Chicho Arango que no gusta a los hinchas de Atlético Nacional: alarmas encendidas

La prensa deportiva en Colombia publicó un video, este jueves 30 de abril, que preocupa a los hinchas de Atlético Nacional. Allí se ve a Cristian Chicho Arango, uno de sus delanteros, con presuntas molestias en su posterior de la pierna derecha.

Fue la cuenta de El Vbar Caracol, quienes le dan crédito a Fernando Calle, la que publicó el video. Allí se observa a Arango en un entrenamiento con el verde de Antioquia. En un instante se toca el posterior de su pierna derecha, dejando ver muestras de dolor.

👀🔥¡EL 'CHICHO' ARANGO MUESTRA MOLESTIAS EN SU POSTERIOR!



🧐En el entrenamiento de Nacional se evidencia como Cristian Arango no está al 100% y preocupa de cara a los playoffs



🎥VÍA: @PiolinCalle



📻📺#ElVbarCaracol ¡SIEMPRE EN VIVO! pic.twitter.com/N3GMLiR1Of — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 30, 2026

Y es que desde hace varios días atrás hay expectativa por Chicho Arango y su situación médica. El último partido que jugó fue el pasado 20 de abril, en el triunfo de Atlético Nacional por 2-0 sobre Bucaramanga en el Atanasio Girardot.

Cinco días después, el 25 de abril, Nacional publicó un parte médico donde revelaron: “Cristian Arango: fatiga muscular de isquiotibiales. Retorno a entrenamientos el 28 de abril”.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Deportivo Pereira. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/endUWWMeqB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 25, 2026

El mencionado parte médico de Cristian Arango se dio el mismo día que Atlético Nacional visitó al Deportivo Pereira, por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Evidentemente, el Chicho no jugó y sus compañeros perdieron 1-0 ante un equipo que no había ganado en todo el semestre.

La derrota de Nacional contra Pereira no borró lo hecho por el verdolaga hasta el momento, pues gracias a su buen desempeño cerrará líder del todos contra todos. Sin embargo, hubo comentarios en la hinchada del cuadro paisa, expresando su descontento ante la situación.

Cristian Arango supuestamente habría estado de concierto en medio de su fatiga muscular

Por medio de redes sociales empezó a circular un video que mostraba, supuestamente, a quien sería Cristian Chicho Arango en un concierto en el Atanasio Girardot de Medellín. Habría sido, presuntamente, el mismo día que Nacional perdió con Pereira: 25 de abril.

Ya no se cree el cuento de que "son hinchas", ahí va el Chicho, llegó "cumpliendo su sueño" y no ha sido relevante en nada y en la oportunidad que tenia para agarrar ritmo se "lesiona" y se va a un concierto a mojarse, trasnochar y seguramente beber.pic.twitter.com/8xaHdTAKcC — Mateo (@neoxldss) April 27, 2026

Giro en el caso de Nicolás Rodríguez: Atlético Nacional tomó una decisión y la Fiscalía se pronunció

No hay aún nada oficial respecto al tema, pero la polémica está a flor de piel. Arango fue refuerzo estelar en Atlético Nacional para este 2026-1, más que nada por su pasado en el FPC y su trayectoria en el fútbol internacional. Eso y que es declarado hincha del verde antioqueño.

Debido a la prematura salida de Atlético Nacional en Copa Sudamericana 2026, en fase previa ante Millonarios, los verdolagas solo se concentrarán en las competencias locales para lo que queda del año. Un primer paso para tratar de recomponer el camino sería luchar por la estrella de mitad de año.

Nacional cerrará su participación en el todos contra todos de Liga BetPlay 2026-1, visitando a Once Caldas, este viernes 1 de mayo.