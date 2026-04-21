Giro en el caso de Nicolás Rodríguez: Atlético Nacional tomó una decisión y la Fiscalía se pronunció

El caso de Nicolás Rodríguez tiene una nueva actualización y Atlético Nacional tomó una decisión. Este jugador había sido denunciado por presunto abuso sexual en Rionegro, por lo que fue apartado del primer equipo hasta que se resuelva su situación en la Fiscalía.

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El pasado 23 de marzo se dio a conocer la denuncia de la víctima donde relataba delicados hechos de presunto abuso por parte del jugador de Atlético Nacional. Un mes después el caso tiene una importante actualización y es confirmado que Nicolás Rodríguez volverá a los entrenamientos con el equipo verdolaga.

Mientras Atlético Nacional alistaba el partido contra Bucaramanga en el Atanasio Girardot, por la fecha 17 de Liga Betplay, se conoció la decisión del club verdolaga y el volante ofensivo retomará los entrenamientos con el primer equipo y de a poco estará de vuelta a las convocatorias en esta recta final del campeonato.

Nicolas Rodríguez, de Atlético Nacional, domina el balón en un partido de la Liga Colombiana. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Según el periodista Felipe Sierra, la decisión de Atlético Nacional parte luego de las pruebas que realizó la Fiscalía y salieron negativas. Ante esta notificación de la entidad judicial, el club accedió a retomar las actividades con Nicolás Rodríguez en un proceso clave en este remate de temporada, donde su presencia le cae como un ‘fichaje’ para los playoffs.

Pantallazo X Foto: @PSierraR

El último partido de Nicolás Rodríguez con Atlético Nacional fue el 17 de marzo, cuando el equipo verde enfrentó a Millonarios por la fecha 12 de la Liga Betplay y perdió 3-0. Nicolás Rodríguez fue titular. Luego, quedó al margen de la convocatoria contra Inter de Bogotá cuando se conoció la denuncia y aunque viajó a Estados Unidos a un amistoso contra Cruz Azul, no fue tenido en cuenta.

Nicolás Rodríguez vuelve a Atlético Nacional

Mientras las últimas fechas del ‘Todos contra Todos’, Nicolás Rodríguez volverá a entrenamientos mientras puede ingresar a una convocatoria y así sumar minutos desde la suplencia. Su presencia puede ser clave en la fase de playoffs, donde Nacional ya aseguró la ventaja deportiva (cerrará en todas las fases en condición de local).

Al momento que sucedió la denuncia, Nicolás ya había alcanzado la titularidad en el equipo verde. Su presencia cae muy bien en un circuito de ataque que lidera Alfredo Morelos y tiene como joya a Juan Rengifo. Tendría rotaciones con jugadores como Marlos Moreno, Eduard Bello y Andrés Sarmiento, quienes se desempeñan como extremos. Además de lo deportivo, la institución deportiva espera que el caso del futbolista se resuelva pronto.