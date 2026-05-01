Atlético Nacional llegó a Manizales y está listo para disputar la última fecha del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay. El conjunto verdolaga tiene su tiquete confirmado a las finales como líder absoluto del campeonato.

Allí se enfrentará a Once Caldas, otro de los equipos ya clasificados matemáticamente. Aunque este partido no tiene mayor trascendencia en la tabla de posiciones, Nacional busca dejar una mejor imagen tras la inesperada derrota que sufrió ante Deportivo Pereira en Yopal.

Inteligencia artificial predice los últimos dos clasificados a las finales de la Liga BetPlay

Diego Arias convocó a sus mejores jugadores para buscar la victoria en el Palogrande, una cancha que históricamente ha sido favorable para el cuadro antioqueño.

La principal novedad es la presencia de Nicolás Rodríguez, quien disputó su último partido oficial el pasado 21 de marzo ante Inter de Bogotá.

Rodríguez se ha perdido seis partidos de manera consecutiva por decisión de Atlético Nacional, que lo apartó del grupo días después de recibir una denuncia por presunto abuso sexual contra una mujer de 19 años.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP

Viajó a Manizales

Durante toda la semana se especuló con la presencia de Nicolás Rodríguez en la lista de convocados, sin embargo, Atlético Nacional no mostró imágenes suyas entrenando o haciendo parte de la concentración.

Pero las dudas se terminaron de disipar cuando emprendieron camino hacia Manizales. “Esta información la tengo confirmada por parte de gente que sabe que Nicolás viajó, por parte de gente que vio que Nicolás estaba en el aeropuerto José María Córdova junto al resto de la delegación", apuntó el periodista Juan David Londoño.

Atlético Nacional quiere victoria en su cumpleaños 79: dónde ver y horario para el juego ante Once Caldas

El caso de Nicolás Rodríguez ante la justicia colombiana sigue abierto y todavía no hay una sentencia que lo señale como culpable o inocente del presunto abuso sexual. Sus abogados han hecho todo lo posible para defenderlo de las acusaciones, mientras que Nacional ha estado atento a cada uno de los avances y detalles de la investigación.

Lo cierto es que el conjunto verdolaga publicó un video del trayecto hacia Manizales y Rodríguez no aparece en las imagenes, aunque algunos hinchas aseguran haberlo visto compartiendo con el resto del equipo.

Cabe recordar que el jugador nacido en San José del Guaviare llegó este año en condición de préstamo desde Orlando City y tiene contrato hasta el mes de diciembre. Luego de eso se decidirá si ejecutan la opción de compra o permiten su regreso a suelo estadounidense.

En algún momento se pensó que Nacional iba a prescindir de los servicios de Nicolás Rodríguez, pero solo tomaron la decisión de apartarlo mientras se esclarecían los hechos y la defensa presentaba su respectivo compendio de pruebas.

Antes de eso, el extremo venía siendo habitual titular en el esquema de Diego Arias: jugó 12 partidos en total, anotó un gol en Copa Sudamericana y dio dos asistencias.