Atlético Nacional quiere victoria en su cumpleaños 79: dónde ver y horario para el juego ante Once Caldas

El 30 de abril no es un día cualquiera para el fútbol colombiano. El Rey de Copas, Atlético Nacional, celebra 79 años de una historia cargada de gloria, títulos nacionales e internacionales y una mística que ha traspasado fronteras. Para muchos, es el equipo más grande del FPC por su enorme vitrina con 37 trofeos que le adornan.

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En medio de los festejos institucionales y los mensajes de hermandad de clubes como Chapecoense, el equipo verde se prepara para trasladar la fiesta a la cancha en un duelo de alto voltaje por la fecha 19 de la Liga Betplay, donde, más allá de ser líder del torneo, está en deuda por su estilo de juego.

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

El equipo verdolaga busca el regalo perfecto para su hinchada, que es una victoria con total autoridad. Once Caldas es el rival en el Palogrande de Manizales y Nacional está obligado. El compromiso es vital para las aspiraciones del conjunto paisa en su cumpleaños, pero el ‘blanco’, ya clasificado a playoffs, quiere dejar un golpe sobre la mesa antes de la clasificación.

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El Estadio Palogrande será el escenario donde se vivirá el duelo entre dos campeones de Copa Libertadores. A continuación, te brindamos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto del partido:

Fecha: Viernes, 1 de mayo de 2026.

Hora: 6:00 p.m. (Hora de Colombia).

Estadio: Palogrande, Manizales.

Canal de TV: La transmisión oficial estará a cargo de Win Sports+ (señal premium).

Streaming: A través de la plataforma Win Sports Online.

79 años de historia para Nacional

Llegar a los 79 años siendo el equipo más laureado del país impone una presión positiva. Tras su fundación oficial el 30 de abril de 1947, Atlético Nacional ha construido un legado que hasta hoy celebran millones de fanáticos, aunque también la presión por siempre ganar y las rivalidades con equipos como Millonarios y América de Cali van en aumento.

El presente deportivo exige máxima concentración en el verdolaga y mucho más con un técnico joven como Diego Arias, que fue campeón de la Libertadores en el 2016. El “Blanco Blanco” de Manizales quiere dañar la fiesta y es un reto táctico para Hernán Darío Herrera y Dayro Moreno, dos que lograron ser campeones con Nacional.

Se espera que la nómina verdolaga presente sus mejores piezas para este compromiso, liderados por Alfredo Morelos y ante la ausencia de Juan Rengifo por expulsión. Además, se cree que Nicolás Rodríguez está pronto a volver. El envión anímico del cumpleaños institucional tiene la inspiración por todo lo alto.