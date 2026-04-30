Corinthians sigue su camino triunfal en la Copa Libertadores y suma puntaje perfecto y casi que clasifica a octavos de final del máximo torneo de la Conmebol. El gigante paulista domina el grupo E con total autoridad, le pasó por encima a Peñarol de Uruguay y le da vida a Santa Fe, al menos en sus chances de pasar a la Copa Sudamericana.

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El club de Sao Paulo va líder en esta zona de competencia y comienza a mostrarse como favorito en esta edición. El sorprendente Platense quedó en la segunda posición, luego de ganarle a Santa Fe el día anterior. El ‘León’ en ese juego se vio displicente, incluso algunos jugadores hacían ver malos estados físicos, ya que el club argentino pudo anotar en momentos claves y dar golpes durísimos en las aspiraciones del técnico Pablo Repetto, quien incluso siembra dudas sobre su continuidad.

De esta manera, Santa Fe quedó muy mal en la tabla de posiciones y se marcan diferencias en cuanto a puntos se refiere. El equipo rojo suma un solo punto y ahora Peñarol le acompaña en la zona baja de la tabla de posiciones tras la caída ante Corinthians en Brasil.

Platense's defender #34 Mateo Mendia (R) celebrates scoring his team's second goal during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Platense and Colombia's Independiente Santa Fe at the Ciudad de Vicente Lopez stadium in Vicente Lopez, Buenos Aires province, Argentina on April 29, 2026. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP) Foto: AFP

Con tres fechas restantes para disputar una alejada posibilidad de ir a los octavos de final, Santa Fe avanza con la mira en el repechaje de la Sudamericana, al menos. La caída de Peñarol le da cierta ayuda, pues ambos quedan con un solo punto y un enfrentamiento directo que podría definir.

Por otra parte, Santa Fe vuelve a la competencia en Colombia, donde depende de sí mismo para clasificar a los playoffs de la Liga Betplay. Repetto trabaja en recuperar el equipo en cuanto a lo físico y lo mental tras el viaje a Argentina para enfrentar al Internacional de Bogotá en El Campín y alcanzar la clasificación.

Tabla de grupo E tras la tercera fecha de Libertadores

El defensa central Gustavo Henrique, con un cabezazo en una jugada a pelota parada en el minuto 11, abrió el marcador que casi sentenciaba a un pobre Peñarol en el Neo Química Arena.

El extremo inglés de 33 años de edad, Jesse Lingard, fichado a principios de marzo tras cerrar su etapa en Corea del Sur con el FC Seúl, forzó una pérdida de balón de Peñarol y Yuri Alberto tomó el balón en velocidad y centró. El propio exjugador del Manchester United aprovechó la oportunidad y anotó para el 2-0 definitivo.

Grupo E Foto: Google

Con un pie en la próxima etapa de la Libertadores, Corinthians puede sellar su pase el próximo miércoles en la ciudad de Bogotá, cuando visite al Santa Fe en El Campín. El ‘León’ es último en el grupo E y debe ganar de forma obligatoria para seguir con vida en sus aspiraciones de torneo internacional.