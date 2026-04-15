Santa Fe aumenta la mala racha de Colombia y Corinthians hizo un trámite: así va la tabla del grupo E de la Libertadores

Corinthians, dirigido por Fernando Diniz, cumple en Copa Libertadores y ratifica su favoritismo en el Grupo E tras ganar 2-0 en Sao Paulo y dejando en crisis a Santa Fe. El gigante brasileño se afianza como líder del Grupo E y gran candidato a ser líder.

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El Timão había superado con idéntico marcador al Platense en Buenos Aires la semana pasada, en el primer partido de Diniz como director técnico tras el despido de Dorival Júnior. Por ahora, el DT que representa la ‘nueva sangre’ de entrenadores brasileños no pierde pisada y muestra sus condiciones para estar en Libertadores.

El volante Raniele y el central Gustavo Henrique marcaron los goles del Corinthians en los minutos 51 y 80, respectivamente. Las anotaciones caen en el momento cuando más Santa Fe presionaba y cumplía con un buen primer tiempo. De a poco, el visitante fue cediendo hasta que se abrió el marcador que prácticamente sentenció el encuentro.

Jugadores de Santa Fe se lamentan. Foto: Getty Images

De esta manera, el club brasileño encabeza el grupo E con 6 puntos, escoltado por Peñarol y Santa Fe, con 1 cada uno, y Platense, con su casilla en blanco. El carbonero y el club argentino tienen el juego pendiente por la segunda fecha y se enfrentarán en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, este 15 de abril (7:30 pm).

Tabla del grupo E Foto: Google

La pelota parada otra vez resolvió un partido complicado, pero que dominó Corinthians durante los 90 minutos. Eso sí, fue todo un proceso e insistencia para vencer al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Dos goles que destruyen a Santa Fe

Un cabezazo del central Gustavo Henrique tras un tiro de esquina servido por el argentino Rodrigo Garro permitió a Raniele romper el 0-0 y así Santa Fe caía en lo mental tras sostenerse lo más que pudo en defensa.

LLEGÓ EL SEGUNDO: Gustavo Henrique se las ingenió y definió como pudo para el 2-0 de Corinthians vs. Independiente Santa Fe.



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Por otra parte, una falta cobrada por Garro derivó en el tanto de Gustavo Henrique, con una impresionante chilena. Santa Fe vuelve a la Liga Betplay para enfrentar al Cúcuta Deportivo y mirar si alcanza la clasificación aplyoffs.

Alineaciones Corinthians vs. Santa Fe

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Luiz, Raniele (Allan, 76) - Breno Bidon (André Carrillo, 76), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad, 86), Kayke (Jesse Lingard, 81) - Yuri Alberto (Pedro Raúl, 86). DT: Fernando Diniz.

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo - Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla - Kilian Toscano, Daniel Torres (Alexis Zapata, 87), Jhojan Torres (Franco Fagúndez, 78) - Luis Palacios, Hugo Rodallega (Nahuel Buston, 87), Omar Fernández (Edwin Mosquera, 78). DT: Pablo Repetto.