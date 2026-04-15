‘Tierrero’ tras lo dicho por Lucas González a sus jugadores del Tolima: polémica y DT rival habló

A Lucas González no lo perdonan. Esta vez, el entrenador del Deportes Tolima quiso animar a sus jugadores diciéndoles que “somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se lo vamos a demostrar” y se le han venido encima.

En plena pausa de hidratación del compromiso de Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay en casa de los uruguayos, un micrófono captó lo que dijo el bogotano a sus dirigidos. Dicha frase fue suficiente para que se levantara un tierrero y hubiese polémica.

"SOMOS 100 VECES MEJORES QUE ESE EQUIPO JUGANDO AL FÚTBOL"



¡Gran arenga de Lucas González Vélez, DT de Deportes Tolima, para sus jugadores vs. Nacional!



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Ante el malentendido que se generó, donde fue señalado de ‘sobrador’ contra el rival, González salió a dar las explicaciones del caso en rueda de prensa.

Sus argumentos estuvieron alineados hacia la malinterpretación de lo dicho, más no a que lo haya hecho literalmente: “Evidentemente es lenguaje figurativo porque no puedes ser 100 veces mejor que un equipo en este nivel, pero a lo que me refería es que nosotros jugando a nuestro juego, somos mejores”.

“A lo que hacia referencia yo era a intentar ser un poquito más nosotros, asegurar el control del balón porque ellos no nos lo quitaban, era mas que nosotros lo perdíamos“, primaba haciendo que valiese más el juego de posesión que ha sido su bandera en la dirección técnica.

Respaldo de la prensa deportiva

Tito Puccetti fue uno de los que hizo mención a la charla que tuvo Lucas con sus jugadores. Este apenas la mencionó y explicó: “Lucas González y la charla motivacional en ‘Cooling Break’. ‘Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol’“, citó.

Steven Arce, director de AS Colombia opinó: “El mensaje de Lucas no fue para ustedes amigos, ni para nosotros, fue para sus dirigidos cuando el juego aún estaba 0-0, es como cuando usted le dice a su pareja “eres la más linda del mundo”… ¿lo es? interno papá, interno".

Grabaron puño a Lucas González, DT del Tolima: indignante agresión sufrida en Libertadores

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Salomé Fajardo, de Win Sports, aplaudió las formas del DT del Tolima: “No entiendo la gente que critica el discurso de Lucas González. ¿Qué quería que les dijera? ¿Somos inferiores a ellos?. El jugador se acerca a su DT a que lo motive, ¿Sí Lucas no cree en su trabajo entonces quién lo va hacer? Está claro que ustedes no. Bien, Profesor".

Juan Felipe Cadavid, de la FM, también quiso bajarle la fuerza a los señalamientos hacia González.

“Una expresión de motivación válida que él mismo explica como exageración. No maltrata al rival, busca que sus jugadores se crean el cuento y la acompaña de órdenes tácticas para el juego. Yo no le veo el problema a esto. Es un recurso que anoche pudo no funcionar, pero 100% futbolero", sentenció.

Jorge Bava le contestó

El hoy entrenador de Nacional, fue quien sacó a Independiente Santa Fe campeón de Liga BetPlay a mediados de 2025. Por su experiencia en Colombia es conocedor del FPC, del Tolima, sobre los que opinó tras oír que eran "100 veces mejores“.

“Como equipos podemos ver, que hable la cancha, si hablamos de institución ahí no da ni para hablar”



Jorge Bava se refirió en conferencia de prensa a los dichos del entrenador de Deportes Tolima durante la primera pausa de hidratación dónde afirmó que “somos cien veces mejores… pic.twitter.com/1jjhnGQSLm — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) April 15, 2026

“Si comparamos institución, no da ni para hablar”, fue como zanjó todo el exarquero tras la polémica generada en el cruce de Libertadores.