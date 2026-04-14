Técnico campeón con Santa Fe amarga al Tolima en Copa Libertadores: durísima derrota y así va el grupo B

Deportes Tolima la pasa muy mal en la Copa Libertadores y se encontró con una dolorosa derrota en Montevideo a manos del Club Nacional, uno de los equipos más laureados del continente.

El club uruguayo aprovechó su condición de local en el Gran Parque central y sacó tres puntos claves en la pelea por clasificar a octavos de final.

Es un grupo B muy reñido, teniendo en cuenta que no hay clubes argentinos ni brasileños y que el equilibrio se ve con un club peruano, uruguayo, colombiano y chileno.

Deportes Tolima, en la previa, se veía con grandes opciones de dar el golpe e incluso buscar el primer lugar, pero hasta el momento eso parece lejano.

En su primera salida, en el Murillo Toro de Ibagué, Tolima no pudo ganar y cedió un empate 0-0 con Universitario de Lima, haciendo el efecto que una victoria de visitante era lo más importante para revalidar ese punto de local, pero no fue posible, pues Nacional de Uruguay se impuso en su cancha y hunde al club de Lucas González.

Con goles de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López, Nacional se impuso 3-1 y Tolima solamente alcanzó a descontar con un potente tiro libre de Brayan Rovira. Tolima queda con solo un punto en el grupo B.

Tabla del grupo B Foto: Google

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