Fecha, hora y TV de los partidos de Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima en Libertadores y Sudamericana

Avanza la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores con clubes colombianos en acción. Millonarios y América de Cali se vuelven a dar cita en el segundo torneo de la región, mientras que Deportes Tolima, Santa Fe, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla regresan a la máxima competencia de la Conmebol.

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El primero en entrar en acción es el Junior de Barranquilla, que jugará en Paraguay ante Cerro Porteño por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Se cree que ‘El Ciclón’ es el rival directo del ‘Tiburón’ y un buen resultado de visitante resulta casi que obligatorio luego del empate ante Palmeiras en Cartagena. Este compromiso se disputará el 14 de abril en el estadio Nueva Olla de Asunción.

A la misma hora será el turno para el Deportes Tolima, que ahora tendrá que enfrentar en Montevideo al Club Nacional, cabeza del Grupo B. El club tolimense empató 0-0 ante Universitario en el Murillo Toro y también está obligado a sumar de visitante para seguir en la búsqueda de los octavos de final.

Deportes Tolima vs. Universitario por Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Tras los juegos del martes, el miércoles 15 de abril será el turno para los dos equipos en la Copa Sudamericana y uno de Copa Libertadores. Santa Fe será el encargado de abrir la jornada, con un duelo ante Corinthians en Sao Paulo, luego de empatar en el derbi de Bogotá ante Millonarios. El equipo rojo también tiene la necesidad de ganar en suelo brasileño para seguir en el camino de la clasificación a la segunda fase.

Millonarios y América en la Copa Sudamericana

Apenas finalice el partido de Santa Fe en el Arena Corinthians, será el turno para los dos clubes colombianos en la Copa Sudamericana. Millonarios enfrentará en condición de local a Boston River de Uruguay, con la firme necesidad de ganar para dar un golpe de confianza a la hinchada y recuperarse tras el mal debut ante O’Higgins de Chile.

América de Cali, por su parte, será local en el Pascual Guerrero ante Alianza Atlético de Perú. El equipo del Valle del Cauca es ampliamente favorito a la victoria y debe conseguirla para quedarse en los primeros puestos del grupo y darle validez al empate que logró en Ecuador ante el Macará de Ambato.

Cronograma de los equipos colombianos, fecha 2

Copa Libertadores - Fecha 2

Nacional Uruguay vs. Deportes Tolima: Gran Parque Central, Montevideo (martes, 14 de abril, 5:00 p. m. COL). ESPN / Disney+

Gran Parque Central, Montevideo (martes, 14 de abril, 5:00 p. m. COL). ESPN / Disney+ Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla: Nueva Olla, Asunción (martes, 14 de abril, 5:00 p. m. COL). ESPN / Disney+

Nueva Olla, Asunción (martes, 14 de abril, 5:00 p. m. COL). ESPN / Disney+ Corinthians vs. Santa Fe: Arena Corinthians, Sao Paulo (miércoles 15 de abril, 7:30 p. m. COL). ESPN / Disney+

Arena Corinthians, Sao Paulo (miércoles 15 de abril, 7:30 p. m. COL). ESPN / Disney+ Flamengo vs. Independiente Medellín: Maracaná, Río de Janeiro (jueves 16 de abril, 7:30 p. m. COL). ESPN / Disney+

Copa Sudamericana - Fecha 2