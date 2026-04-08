‘Blooper’ de Junior le aguó la fiesta contra Palmeiras: Colombia sigue sin ganar en Libertadores

Colombia sumó su tercer empate consecutivo en esta fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora fue el turno para Junior de Barranquilla, que este miércoles, 8 de abril de 2026, acabó 1-1 ante Palmeiras en Cartagena.

Antes, Tolima había empatado con Universitario (Perú) y Medellín también acabó en tablas contra Estudiantes de La Plata (Argentina). La particularidad de estos tres juegos es que todos fueron con los equipos colombianos como locales.

‘Poderosa’ volea de Chaverra rescató al Medellín ante Estudiantes en Copa Libertadores

Junior tuvo el triunfo en sus manos, pues abrió el marcador en el primer tiempo gracias a un penal de Teófilo Gutiérrez. Sin embargo, ya en la segunda mitad, un blooper del portero tiburón cambió el rumbo del partido.

Blooper de Mauro Silveira le aguó la alegría a Junior ante Palmeiras

Corría el minuto 56′ del segundo tiempo, cuando la defensa del Junior tuvo una grave desconcentración en el fondo. Se les coló un balón a la espalda y el jugador de Palmeiras, Ramón Sosa, hizo una corrida mano a mano ante el portero de Junior, Mauro Silveira.

Sin embargo, el guardameta tiburón protagonizó una mala salida, a Sosa le quedó el arco solo y no falló. Puso el 1-1 definitivo que le aguó la fiesta a Junior, misma que ya parecía programada para seguir su curso.

¡APARECIÓ RAMÓN! Sosa durmió a la defensa con su velocidad y anotó el 1-1 de Palmeiras vs. Junior tras una floja salida de Silveira.



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Partidazo en Cartagena

Junior y Palmeiras, jugaron en el estadio Jaime Morón de Cartagena debido a que el Metropolitano de Barranquilla sigue en remodelación. La heroica vio un destacado cotejo entre el vigente campeón de Colombia y el actual subcampeón de la Libertadores.

En Palmeiras jugó Jhon Arias y, de hecho, fue desequilibrante en varios tramos del compromiso. Junior, por su parte, intentó también de varias maneras alargar el marcador mientras estuvo en ventaja, pero no pudo y el poderío verdão se apoderó del compromiso.

Queda un sinsabor para Junior de Barranquilla, que supo soñar ante Palmeiras gracias a la ventaja que obtuvo rápidamente en el marcador.

Imagen del juego entre Junior de Barranquilla y Palmeiras en la Copa Libertadores 2026. Foto: Colprensa - Luis Eduardo Herrán (El Universal Cartagena)

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores?

El próximo partido de Junior de Barranquilla, en esta Copa Libertadores, será el martes 14 de abril ante Cerro Porteño en Paraguay.