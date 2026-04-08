Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Estudiantes de La Plata, este miércoles 8 de abril, por la primera fecha del grupo F en la Copa Libertadores. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

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Al minuto 64′, Francisco Chaverra remató de volea y anotó un golazo con Medellín. Dicho tanto significó el 1-1 definitivo con el que ambos conjuntos suman un punto en su grupo de Copa Libertadores.

¡LA ENGANCHÓ DE VOLEA! Francisco Chaverra apareció solo por el segundo palo para estampar el 1-1 de Independiente Medellín vs. Estudiantes.



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El desarrollo del juego presentó una modificación temprana en el marcador. En los primeros cinco minutos, el equipo visitante logró la ventaja tras una acción ofensiva finalizada por Tiago Palacios.

El remate, ejecutado desde fuera del área, impactó en el defensor Daniel Londoño, lo que desvió la trayectoria del balón y lo hizo inalcanzable para el guardameta Eder Chaux. Este gol prematuro condicionó el planteamiento inicial de los locales, quienes debieron buscar la igualdad frente a un rival posicionado en defensa.

¡¡EL PINCHA PEGÓ DESDE EL ARRANQUE!! Remate de Tiago Palacios que se desvió en un defensor y se metió por encima del arquero para el 1-0 de Estudiantes vs. DIM.



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Reacción y ajustes tácticos en el segundo tiempo

Tras la anotación, el partido mantuvo una dinámica de tránsito constante en el medio campo. El Independiente Medellín generó aproximaciones mediante jugadas a balón parado, aunque sin la precisión necesaria para vulnerar el arco argentino antes del descanso. Al término de la primera mitad, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico luso se retiró al camerino con una desventaja mínima.

Para el periodo complementario, el ingreso de Daniel Cataño en sustitución de Esneyder Mena representó un cambio en el volumen de juego del equipo colombiano.

El volante asumió la distribución de la pelota y aumentó la presión sobre la zona posterior de Estudiantes de la Plata. La paridad definitiva llegó en el minuto 63, tras un tiro de esquina ejecutado por Cataño que Francisco Chaverra conectó de cabeza para establecer el 1 a 1.

Cierre del encuentro y compromisos futuros

En los últimos quince minutos, el Medellín mantuvo la posesión y el ritmo de juego, generando opciones para obtener la victoria. No obstante, el desgaste físico permitió que el Pincha equilibrara las acciones en el cierre del compromiso, aunque ninguna de las dos escuadras logró alterar nuevamente el resultado. Con este empate, ambos equipos suman su primer punto en el grupo de la Copa Libertadores.

El calendario para el Independiente Medellín continuará el próximo sábado 14 de abril, cuando enfrente a Atlético Nacional por la fecha 16 de la liga local.

En el ámbito internacional, el equipo viajará a territorio brasileño para enfrentar a Flamengo en el estadio Maracaná el jueves 16 de abril, en cumplimiento de la segunda jornada del torneo continental. Por su parte, el equipo argentino retornará a su país para preparar su siguiente compromiso como local.