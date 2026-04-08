El gol de Teófilo Gutiérrez que desató locura en Junior: Palmeiras lo sufre en Libertadores

Teófilo Gutiérrez fue quien abrió el marcador a favor de Junior, este miércoles, en juego ante Palmeiras. El compromiso se juega en el estadio Jaime Morón de Cartagena, y es válido por la primera fecha del grupo F en la Copa Libertadores.

Teo cambió por gol un penal a favor del tiburón. Lo cobró fuerte, al palo de la mano izquierda del portero Carlos Miguel dos Santos Pereira, que se tiró para el otro lado y nada pudo hacer. Era el 1-0 de Junior.

¡TEO, SIEMPRE TEO! Gutiérrez abrió el pie y marcó el 1-0 de Junior ante Palmeiras.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kBuHOR6emQ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2026

De hecho, la locura se desató en Cartagena, y seguramente en todos los hinchas de Junior que siguen a la distancia el juego desde Barranquilla.

Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

Con el gol de Teófilo Gutiérrez, Junior se fue ganando al descanso

No es que Palmeiras haya bajado la guardia después del gol de Teófilo Gutiérrez, pero es cierto que no fue el único equipo que tuvo opciones de marcar. De hecho, el técnico de Junior, Alfredo Arias, le pidió a sus jugadores en charla técnica que fueran por el segundo. Así quedó detallado en la transmisión oficial del evento.

El portero del Junior de Barranquilla, Mauro Silveira, tuvo numerosas actuaciones que salvaron a los suyos del empate brasileño. No deja de ser llamativo que los actuales subcampeones de la Copa Libertadores no le encuentren la vuelta para remontarle a Junior.

Imagen que dejó el primer tiempo entre Junior de Barranquilla y Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: Colprensa - Luis Eduardo Herrán (El Universal Cartagena)

Con ese 1-0 en el marcador, gracias al ídolo Gutiérrez, los equipos se fueron al descanso. La expectativa está puesta en la segunda mitad y lo que pueda hacer Junior para retener su marcador a favor, o ampliarlo; caso contrario, que Palmeiras salga del bache y logre al menos un punto para volver a Brasil.

Cabe recordar que el cuadro de Palmeiras tiene presencia colombiana. Incluso, una bastante conocida en la selección nacional: Jhon Arias, el atacante de 28 años que constantemente es llamado por Néstor Lorenzo a convocatorias.

El espectáculo está dado en el estadio Jaime Morón, que acoge a Junior en esta Copa Libertadores debido a las obras que se realizan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que a su vez es la casa de la Selección Colombia desde hace varios años atrás.