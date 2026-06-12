Diego Gómez se quebró en vivo: razón del llanto para el debut con Paraguay en el Mundial 2026

Paraguay será la primera selección de Conmebol en tomar la largada en el Mundial de Norteamérica 2026. Quienes son dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán ante la local, Estados Unidos, lo que representa un reto mayor por sentir a la afición en contra.

Un día antes, como es costumbre, un jugador y el DT se presentan a rueda de prensa. En esta ocasión quien acompañó al entrenador fue Diego Gómez, quien milita en el Brighton de Inglaterra.

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La emoción de Diego Gómez en la previa al debut de Paraguay en el #MundialEnDSPORTS.



¿Cómo crees que le irá a la Albirroja? 🤔 pic.twitter.com/1KRkHXZ0Mt — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Allí ambos fueron consultados por separado. La prensa hizo sus cuestionamientos y cuando al jugador se le pidió referirse a sus sentimientos, este se quebró. Dejando caer algunas lágrimas, se mostró emocionado por ser parte del certamen orbital.

“Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que logramos la clasificación después de mucho y bueno, la verdad que…”, fue lo que alcanzó a decir y después tuvo que parar.

“No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores”, le complementó Alfaro a su dirigido mientras lo abrazaba de manera cariñosa.

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Tras dicho instante en el que los sentimientos salieron a relucir, Gómez pudo acabar su intervención: “Me conocen a mí, que soy muy emocional. Trataré de dar al 100 % para darle esa alegría a toda la gente”.

Dicha imagen tan sentida se hizo viral en redes sociales. Paraguay regresa a un Mundial después de 16 años, lo que llenó de felicidad a los jugadores que lograron la tan ansiada gesta del país.

Alfaro apunta alto con Paraguay

La selección de Paraguay deberá minimizar los errores en su juego para disputar de igual a igual el duelo ante el anfitrión Estados Unidos, el viernes en el debut de ambos en el Mundial de Norteamérica, dijo el jueves el entrenador de los guaraníes, Gustavo Alfaro.

En su vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, Paraguay tendrá un debut de alto riesgo en Los Ángeles ante Estados Unidos, en un Grupo D que completan Australia y Turquía.

Gustavo Alfaro, DT al mando de Paraguay para el Mundial 2026. Foto: AP

“La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (…) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida”, al coanfitrión, del Mundial que inició este jueves en México, y a los demás rivales de la serie.

Alfaro resaltó “la jerarquía que tiene el rival” y destacó la valía de su compatriota Mauricio Pochettino, timonel del Team USA.

“Es un partido muy complejo, nos va a someter a mucha concentración, a mucha complementación (…) es un equipo que tiene muchos argumentos”, dijo en conferencia de prensa el entrenador que dirigió a Ecuador en Catar 2022.

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Alfaro evitó dar el equipo titular, pero dejó entrever que Julio Enciso —clave en la ofensiva guaraní— podría ser parte del once inicial pese a un golpe sufrido en el último amistoso de la Albirroja previo a la Copa, triunfo 4-0 ante Nicaragua, que amenazó con dejarlo fuera del partido.

“Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (…) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto”, resumió el DT.