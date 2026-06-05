Monumental despedida a la Selección de Paraguay para United 2026: video le da la vuelta al mundo

Este viernes, 5 de junio, el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, fue testigo de una monumental despedida que los hinchas le hicieron a la Selección de Paraguay. La delegación albirroja viaja al Mundial 2026 para participar en una cita orbital luego de 16 años.

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Juegos pirotécnicos, banderas, cánticos y más. El recinto deportivo se vistió de rojo en una de las despedidas que más ha dado de qué hablar. Los paraguayos reafirman su pasión por el deporte balompié.

Además de la despedida, la Selección de Paraguay venció 4-0 en amistoso a Nicaragua. Un escenario ideal para hacer frente al venidero torneo. Sin embargo, no todo fue color de rosa.

Paraguay traga saliva por la lesión de su estrella, Julio Enciso, ante Nicaragua

El DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, informó este viernes tras el amistoso ante Nicaragua que la estrella de su equipo, Julio Enciso, sufrió un doble traumatismo en la cadera y el muslo que espera “no sea grave y se lo pueda recuperar”.

GENERA PREOCUPACIÓN



😰A los 24 minutos del partido contra Nicaragua, Julio César Enciso se retiró lesionado y llorando, dejando al Defensores del Chaco en silencio.



😓Esto, a una semana del debut de la Albirroja en el Mundial de Norteamérica 2026.#ConTigoAlbirroja pic.twitter.com/oFOIWkBhEM — Tigo Sports (@TigoSportsPY) June 6, 2026

El goleador, apodado “la Joya”, abandonó el partido a los 23 minutos entre lágrimas y en camilla, ante 45.000 hinchas de la Albirroja en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

“Julio recibió dos impactos y está con doble traumatismo. Recibió el primer impacto y me hizo una señal de que podía continuar. Enseguida recibió otro golpe en la cintura y allí se asustó y se echó al piso. Le repercutió en el cuádriceps. Le están haciendo los estudios y ojalá no sea nada importante y lo podamos recuperar”, enfatizó el técnico.

Si bien el público aclamó a su equipo por la goleada 4 a 0 que le infligió a Nicaragua, la lesión de Enciso dejó una enorme preocupación.

Paraguay se enfrentará a Estados Unidos el próximo viernes 12 de junio en la apertura del Mundial 2026 en el país anfitrión.

Los paraguayos, que tienen en Enciso a una de sus piezas fundamentales, viajarán el sábado con destino a Los Ángeles para enfrentar a los anfitriones.

El futbolista del Racing de Estrasburgo francés es el principal referente ofensivo del conjunto de Alfaro, capaz de marcar diferencias con su talento, velocidad y desequilibrio.

Gustavo Alfaro, pendiente de la recuperación de Julio Enciso. Foto: AP

Hasta la medianoche del viernes no había sido divulgado ningún parte oficial. Su abandono sería un golpe durísimo para las aspiraciones del combinado guaraní.

*Con información de AFP