Desgarrador llanto de Julio Enciso: prensa en Paraguay da parte de su lesión, a nada del Mundial

Julio Enciso salió lesionado en el amistoso de Paraguay contra Nicaragua. Fue este viernes, 5 de junio de 2026, cuando el futbolista fue sustituido sobre los 21′ del primer tiempo, ante la atenta mirada de la prensa y los aficionados.

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Lo que más genera alarma en la Selección de Paraguay fue que Julio Enciso abandonó el terreno de juego entre lágrimas, dejando ver absoluta preocupación tanto de él como de todo el staff técnico de la Albirroja.

PREOCUPACIÓN EN PARAGUAY.



El jugador Julio Enciso salió lesionado en el cotejo amistoso ante Nicaraguapic.twitter.com/ABIEvrBZ2f — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) June 6, 2026

“Almirón dio la seña de que en la parte del muslo, casi a la altura del aductor, tiene algún inconveniente Julio Enciso”, reveló la transmisión oficial de Tigo Sports en Paraguay.

GENERA PREOCUPACIÓN



😰A los 24 minutos del partido contra Nicaragua, Julio César Enciso se retiró lesionado y llorando, dejando al Defensores del Chaco en silencio.



😓Esto, a una semana del debut de la Albirroja en el Mundial de Norteamérica 2026.#ConTigoAlbirroja pic.twitter.com/oFOIWkBhEM — Tigo Sports (@TigoSportsPY) June 6, 2026

Todo el estadio Defensores del Chaco quedó con absoluta sorpresa ante la caída de Enciso. Se trata del último amistoso de la Albirroja antes de encarar la cita orbital, la misma que rompe una larga ausencia de 16 años sin disputar el torneo de selecciones más importante del mundo.

A partir de la evidente molestia de Julio Enciso, este viernes, restan siete días para el debut de Paraguay en el Mundial 2026. Será el próximo viernes, 12 de junio, ante Estados Unidos en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

¿Qué va a pasar con Julio Enciso?

ABC Deportes, de Paraguay, reveló qué es lo que va a pasar con Julio Enciso debido a la molestia en el amistoso y las acciones que tomarían, tomando en cuenta que no falta nada para el debut mundialista.

“No se tiene una certeza, porque se va a hacer una resonancia esta misma noche. La información es que esta misma noche se va a hacer una resonancia; no se tiene certeza, pero sí puedo decir lo que en este momento se está hablando puertas para adentro: se cree que tiene una lesión paralítica”, informó el medio referenciado.

Y añaden: “Normalmente, se refiere a la parálisis temporal de un nervio, causada por un golpe o traumatismo, no necesariamente a una parálisis permanente. Ojalá sea una cuestión de traumatismo”.

Reports from Paraguay are coming out that Julio Enciso will get an MRI tonight to see how serious the injury but suggesting that (for now) the injury is a dead leg — but of course, waiting for official word from the national team. pic.twitter.com/icPuRHwdSn — Roberto Rojas 🇵🇾🇺🇸 (@RobertoRojas97) June 6, 2026

Estrella del Mundial 2026, a punto de perdérselo: rumbo al hospital y “no pinta bien”

Eso quiere decir que, hasta que no exista un parte médico oficial, todo se estará manejando por medio de especulaciones. Eso sí, crece la zozobra por uno de los futbolistas que más expectativa genera de cara al venidero Mundial.

Enciso, de 22 años, presta sus servicios al Racing Club de Estrasburgo en Francia. Allí tiene contrato hasta junio de 2029, y Transfermarkt lo coloca con un valor aproximado en el mercado de 25 millones de euros.