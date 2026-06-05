Estrella del Mundial 2026, a punto de perdérselo: rumbo al hospital y “no pinta bien”

Alemania agoniza a seis días del Mundial 2026 por la salud de su joya, Lennart Karl, quien milita en el Bayern Múnich y es compañero de Luis Díaz en dicho club.

Aquel talento de apenas 18 años que fue convocado por Julian Nagelsmann para ser parte del cuadro germano en la próxima Copa del Mundo, sufrió una lesión que lo podría dejar por fuera de su primera cita orbital.

Según la declaración entregada por el mismo entrenador: “Lennart Karl sufrió una lesión en el entrenamiento hoy. No pinta bien”, fue el veredicto inicial.

Luego de eso, el entrenador se refirió al traslado del mediocampista a un centro asistencial: “Fue al hospital y se hará pruebas”.

Para evitar emitir diagnósticos apresurados, Nagelsmann señaló: “Tenemos que esperar el diagnóstico y ver si puede jugar en el Mundial o si tenemos que llamar a un suplente”.

Por su parte, el diario alemán BILD entregó más detalles sobre la situación del jugador, a quien muchos consideran el ‘Messi alemán’.

Lennart Karl, de la Selección de Alemania en la antesala a un entrenamiento para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Lennart Karl dejó el campo unos 20 minutos antes del final del entrenamiento en Chicago hoy, pero al menos pudo dirigirse al túnel por sus propios medios”, destacaron sobre la capacidad del jugador para caminar sin asistencia.

“Karl fue sometido a una resonancia magnética; se cree que se trata de una lesión muscular. El diagnóstico aún está pendiente”, agregaron.

Por su parte, el Bayern Múnich, club al que pertenece Lennart Karl, no ha publicado ningún pronunciamiento al respecto en sus redes sociales, lo que aumenta la incertidumbre sobre el estado de salud del joven alemán, que se preparaba para disputar su primer Mundial.

Agresiva propuesta del Real Madrid por joya del Bayern Múnich: habría ofertón de 150 millones de euros

Polémica en Francia: video de Kylian Mbappé y N’Golo Kanté desata revuelo en su selección

Esta fue la convocatoria que anunció Alemania:

Arqueros : Oliver Baumann, Manuel Neuer y Alexander Nübel

: Oliver Baumann, Manuel Neuer y Alexander Nübel Defensores/Mediocampistas : Waldemar Anton, Nataniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah y Malick Thiaw.

: Waldemar Anton, Nataniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah y Malick Thiaw. Delanteros: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz y Nick Woltemade.

Otra duda se aclara en Alemania

Este sábado la Selección de Alemania jugará el último de sus amistosos antes del Mundial de la FIFA 2026. En dicho partido se enfrentarán a los locales de Estados Unidos, juego que está previsto para la 1:30 p.m. (hora Colombia).

Durante la previa de dicho juego, Nagelsmann hizo referencia a lo de Karl, pero también mencionó al experimentado portero, Manuel Neuer.

Manuel Neuer sigue vigente a sus 40 años con la Selección de Alemania. Foto: AFP

Sobre el jugador de 40 años que salió del retiro de la selección de su país para disputar este Mundial, dijo: “Manuel Neuer está bien. Está en camino de alcanzar su mejor forma física. Decidimos no correr ningún riesgo mañana”.

“Debería estar completamente en forma para el primer partido de la fase de grupos”, anticipó de cara al encuentro del próximo 14 de junio frente a Curazao, correspondiente a la primera fecha del grupo E del Mundial de 2026.