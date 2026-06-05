Polémica en Francia: video de Kylian Mbappé y N’Golo Kanté levanta tierrero en su selección

Justo cuando se habla de enemistades entre Kylian Mbappé y sus compañeros del Real Madrid, aparece otra versión que apunta a lo mismo pero en la selección de Francia.

En la previa al amistoso contra Costa de Marfil, las cámaras de TF1 grabaron el momento en que N’Golo Kanté pasa saludando a todos sus compañeros menos a Mbappé.

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La prensa francesa ha hecho especial énfasis en estas imágenes, pues Kanté es uno de los jugadores que todavía se mantienen de aquel título mundial conseguido en Rusia-2018.

Mbappé es el capitán de Francia y sobre su espalda recae la presión de un equipo que aterriza como favorito a llevarse el Mundial 2026. Pero en Europa le siguen cuestionando su compromiso y la buena relación dentro del camerino.

Más allá de todo lo que se ha dicho en la presente temporada, el técnico Didier Deschamps lo sigue considerando como una pieza indiscutible en su lista de convocados.

Derrota que enciende alarmas

El video de Kylian Mbappé y N’Golo Kanté fue solo la cereza del pastel en una noche para el olvido de Francia. Ni el hincha más pesimista pensaba que iban a perder en condición de local frente a Costa de Marfil.

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Todo pintaba ceñido a lo habitual cuando Rayan Cherki abrió el marcador sobre el final del primer tiempo. Pero los ‘Elefantes’ vinieron desde atrás para remontar con los tantos de Guéla Doué y Amd Diallo, dos de sus máximas figuras.

Aunque este fue un partido amistoso y todavía faltan algunos días para el debut oficial en el Mundial 2026, los medios franceses no fueron condescendientes con su selección.

Una ola de críticas ha caído sobre los Bleus, que necesitan mejorar la imagen este lunes cuando enfrenten a Irlanda del Norte en el último amistoso previo a la Copa del Mundo.

Didier Deschamps dialogando con Kylian Mbappé. Foto: Thomas Padilla/Pool AP via AP

“Tampoco nos veía tan guapos y ahora no voy a vernos tan feos después del partido de hoy. Si necesitábamos un toque de atención, lo hemos tenido”, declaró Deschamps en la rueda de prensa.

En cualquier caso, el resultado debe tener una consideración relativa ya que el DT decidió no incluir en el once titular a los seis jugadores que participaron el pasado sábado en la final de la Champions Laegue y que llegaron por ello tarde esta semana a la concentración de Clairefontaine.

El debut de los franceses en la Copa del Mundo será el 16 de junio ante Senegal, por lo que el choque de este jueves se consideraba un ensayo de cara a ese duelo.

Costa de Marfil competirá en el Mundial 2026 en el grupo E, frente a Alemania, Ecuador y Curazao.