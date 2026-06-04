El destino y el fútbol jugaron una pasada que se volvió viral este jueves, 4 de junio de 2026. Costa de Marfil sorprendió a la favorita a ganar el Mundial, Francia, derrotándola 2-1 en amistoso previo al arranque de la cita orbital.

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Empezó ganando Francia gracias a Rayan Cherki (45′), pero Costa de Marfil empató por obra de Guéla Doué (53′). ¿Lo curioso? Guéla es hermano de Désiré Doué, jugador que estaba en el banco de la selección de Francia, viendo cómo su familiar anotaba en contra.

La dicotomía en la reacción de Désiré Doué se volvió rápidamente viral. Si bien ese gol empataba un partido que su selección francesa iba ganando, el tanto lo había hecho su hermano. Una risa nerviosa invadió a Désiré, mientras Guéla gritaba en celebración.

¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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Costa de Marfil dio la estocada final a los 84′, gracias al tanto de Amad Diallo (84′). La selección africana estalló en júbilo al ver cómo vencían a uno de los países favoritos a ganar este venidero Mundial. Les Bleus vienen de ganar en 2018 y ser subcampeones en 2022.

¡¡BATACAZO EN NANTES!! Agónico GOLAZO de Amad Diallo (sí, el delantero del Manchester United), que le pegó de primera luego del centro de Guéla Doué para el 2-1 de Costa de Marfil ante Francia... 😱😱😱



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La familia Doué se apoya

Guéla Doué irá al Mundial 2026 con Costa de Marfil, mientras Désiré Doué hará lo propio con Francia. Son de padre marfileño y madre francesa, y eso explica por qué competirán con selecciones distintas de cara a la cita orbital.

“‘Mi hermano pequeño siempre ha estado a mi lado; crecimos juntos. Yo le marco el camino y él viene detrás. Queremos demostrar hasta dónde puede llegar la familia Doué’, explicó Guéla Doué años antes, en una entrevista con los medios oficiales del Stade Rennais tras firmar su primer contrato profesional”, escribió FIFA en su web oficial.

“Aunque sus carreras hayan tomado rumbos distintos, los dos hermanos han estado a la altura de todo lo que se esperaba de ellos. Guéla se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos de la liga francesa y suele llevar el brazalete de capitán de un Estrasburgo que ha alcanzado las semifinales de la Conference League de la UEFA”, añadió el máximo ente del fútbol mundial.

Désiré Doué (PSG) y Guela Doué (RC Strasbourg) enfrentándose con sus clubes respectivamente. Foto: Getty Images

Con Costa de Marfil, Guéla enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao en la fase de grupos (E) del Mundial. En contraste, Désiré y Francia harán frente a la zona I del campeonato internacional, donde tendrán que jugar ante Senegal, Irak y Noruega.

Se trata de dos países que seguramente darán de qué hablar a lo largo del desarrollo de la competencia.