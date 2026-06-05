Este 11 de junio de 2026 no será igual al de los últimos años. Ese jueves el mundo se paralizará para ver la inauguración y el inicio de la inédita Copa del Mundo que se realizará en Norteamérica.

Por primera vez desde que se juega dicho certamen se realizarán partidos en tres países (Estados Unidos, México y Canadá).

En lo que tiene que ver con las inauguraciones, también habrá tres eventos, uno en cada país pero el primero de todos se realizará en Ciudad de México. Una ceremonia que tardará aproximadamente 90 minutos y se realizará antes del partido México vs. Sudáfrica.

Contador Mundial FIFA 2026

Dicho partido de la Tri ante los africanos está previsto para las 2:00 p. m., lo que lleva a pensar que la ceremonia para dar inicio al Mundial 2026 se estará realizando desde las 12-12:30 p.m. de ese mismo día en el renovado estadio Azteca.

Sobre los artistas invitados y que protagonizarán dicho magno evento, se ha sabido que Colombia tendrá su participación con Shakira y el cantante de reggaeton, J Balvin.

También se espera la inclusión en el show de otras voces como lo son las de Alejandro Fernández, Belinda, Maná, quienes pondrán su cuota manita al ser locales en la Copa del Mundo.

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Listado de cantantes para la ceremonia de inauguración, según Fifa:

Shakira

Burna Boy (interpretarán la canción oficial del torneo)

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Fifa vende su show por lo alto

En su portal web, la máxima autoridad del balompié mundial ha dado más detalles acerca del evento que tiene previsto para dar la apertura oficial al Mundial.

“El jueves 11 de junio, el mundo estará pendiente de México, que inaugurará la Copa Mundial de la Fifa 2026™ con una celebración llena de sonido, color y significado. Será el primer acorde de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el mundo", anticipan.

“La ceremonia de apertura en el Estadio de la Ciudad de México, que dará comienzo 90 minutos antes del inicio del partido, reunirá a algunas de las voces más destacadas de la música mundial”, confirman sobre la programación establecida.

Gianni Infantino, presidente de Fifa resaltó ese momento crucial que servirá como puntapié inicial para los 104 partidos: “La Copa Mundial de la Fifa es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con nuestra inauguración”.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. El dirigente apostó por un Mundial de 48 equipos que está a punto de iniciar. Foto: FIFA via Getty Images

“Comenzando en Ciudad de México y continuando en los próximos días con Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una poderosa forma de dar inicio a una celebración verdaderamente global”, agregó en su declaración.

TV en Colombia que transmite

Señales como la de Caracol, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV han adquirido los derechos del Mundial 2026 para Colombia. En cualquiera de estos canales los amantes a la cita orbital podrán disfrutar la mencionada inauguración.