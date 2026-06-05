FIFA modificó los actos protocolarios: momento del himno será diferente en el Mundial 2026

FIFA sigue confirmando novedades para el Mundial 2026. Faltando una semana para el primer partido, el ente rector modificó los actos protocolarios y explicó cómo funcionará el momento de los himnos a partir del próximo 11 de junio.

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“Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como telón de fondo", indicó la FIFA en un comunicado oficial.

Escuchar el himno de su país es un momento especial para cada jugador y aficionado, por eso le quieren dar más brillo a la ceremonia pre-partido.

“Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante. Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa”, agrega la entidad.

Así funcionarán los himnos en el Mundial 2026

FIFA explicó que “los jugadores, acompañados por integrantes del programa juvenil, entrarán al campo a través de un arco situado cerca del túnel de vestuarios. Además, se colocará un mosaico sobre el círculo central, se repartirán banderas de los países y se dispondrán elementos visuales de la FIFA repartidos por todo el campo”.

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En la actualidad, los once jugadores titulares de cada selección se forman en una fila horizontal frente a la tribuna occidental del estadio y los suplentes se quedan en el banquillo. Eso cambiará para siempre a partir del Mundial 2026.

“Los futbolistas convocados para el partido acapararán todas las miradas. Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos —no solo los once titulares— formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el máximo escenario del fútbol", indicó la FIFA.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Gianni Infantino, presidente del ente rector, explicó las razones de esta modificación. “La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, indicó.

Luego de los himnos se procederá a las prácticas que ya son habituales en el fútbol: el saludo entre jugadores de ambos equipos y el sorteo de capitanes.