¿Hay partidos del Mundial 2026 el día del nuevo festivo en Colombia? Así está la programación

Colombia tendrá un nuevo día festivo, según lo estipula la ley. Según lo estipula la Ley 2578 del 1 de junio de 2026 “declara el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (9 de julio) como día festivo de carácter nacional”.

No obstante, al darle cumplmiento a la Ley 51 de 1983 (Ley Emiliani), esta determina que la mayoría de los festivos religiosos se trasladan al lunes siguiente cuando no coinciden con un lunes.

Para 2026, el 9 de julio cae un jueves y por aplicación de la mencionada ley, el descanso remunerado se trasladaría al lunes 13 de julio próximo.

Foto de referencia de julio de 2026 Foto: Getty Images

Este próximo 11 de junio inicia el Mundial 2026, Colombia participará en el grupo K los días 17, 23 y 27 de junio, inicialmente, cuando se enfrente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal, respectivamente.

El certamen deportivo en mención irá hasta el domingo 19 de julio, cuando se juegue la final. Es decir que ese nuevo día festivo en Colombia en el que habrá descanso obligado se estará jugando aún, la Copa del Mundo de Norteamérica.

Contador Mundial FIFA 2026

Para los amantes del balompié en la nación que deseasen ver algún partido de una fase final en dicha fecha festiva, les cayó una ‘baldado de agua fría’ al saber que no hay nada programado. Las dos semifinales, así como el tercer puesto están programadas para un día después.

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: Anadolu via AFP

Según está consignado en la página de la FIFA, la semifinal 1 será el 14 de julio, la 2 el miércoles 15 de julio.

El partido por el tercer lugar está previsto a llevarse a cabo el sábado de dicha semana, es decir el 18 de julio.

Y, de manera previa, los cuartos de final vendrían jugándose desde el 9 de julio, de manera diaria, hasta el 11 de julio. Eso pone a ese lunes 13 como un día desierto de actividad del Mundial.

Fechas de las semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 - Estadio Dallas

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 - Estadio Atlanta

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

Portugal vs. Chile: canal y hora para ver al rival de Colombia en su penúltimo amistoso

Colombia sueña en grande

Este jueves está previsto que la Selección Colombia deje el país para ir rumbo a San Diego, Estados Unidos. Allí se instalará en busca de preparar su amistoso del domingo próximo (7 de junio) ante Jordania.

Esa prueba será la última que tenga la Tricolor antes del debut mundialista en Ciudad de México, ante su similar de Uzbekistán, el día 17 de junio.

Jugadores de la Selección Colombia celebran tras la victoria sobre Costa Rica. Foto: Guillermo Torres

Previo al viaje, así como el amistoso que se avecina, el equipo nacional jugó en su despedida otro compromiso de preparación contra Costa Rica, mismo que pudo ganar de manera amplia por 3-1.

Aunque el resultado demuestre superioridad de la Tricolor, en algunos pasajes el equipo cafetero se vio atacado desde varios flancos por el conjunto tico. En la zona defensiva se probó a Willer Ditta junto a Dávinson Sánchez, así como también a Gustavo Puerta en el medio campo y se puso al ‘Cucho’ Hernández como delantero centro.