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Portugal vs. Chile: canal y hora para ver al rival de Colombia en su penúltimo amistoso

Cristiano Ronaldo emprende la recta final hacia el Mundial 2026, el sexto de su carrera como futbolista.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de junio de 2026 a las 12:32 p. m.
Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Portugal en Lisboa.
Cristiano Ronaldo vuelve a la acción con Portugal en Lisboa. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cristiano Ronaldo ya está listo para disputar su quinto mundial con la camiseta de Portugal. El atacante de 41 años fue convocado por Roberto Martínez y enfrentará a la Selección Colombia en el grupo K.

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)
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Antes hace su debut oficial en el Mundial 2026, los portugueses tienen dos amistosos programados para ir diseñando el equipo que saltará a la cancha.

Este sábado, 6 de junio, enfrentan a Chile en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en la ciudad de Lisboa.

El partido está programado para iniciar a las 12:45 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN para toda latinoamérica. Las acciones del compromiso también estarán disponibles en Disney + para los usuarios de dispositivos móviles.

Así llega Portugal al Mundial 2026

Los lusos llegan al Mundial con la presión de pelear por el título, una asignatura que sigue pendiente a pesar de haber tenido grandes estrellas en su historia como Cristiano Ronaldo, Figo o Eusebio.

Roberto Martínez consolidó su prestigio entre los entrenadores más destacados de Europa tras conquistar con Portugal la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25. Asumió el banquillo luso en 2023, después de cerrar su etapa con Bélgica, selección a la que llevó a semifinales en Rusia-2018 y con la que cayó en la fase de grupos en Catar-2022.

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Los ojos del mundo estarán puestos sobre Cristiano, quien disputará otra Copa del Mundo como capitán y máximo referente del plantel.

A sus 40 años, CR7 mantiene una vigencia excepcional y continúa en la élite gracias a una condición física admirable.

Desde 2023 trasladó su capacidad goleadora al Al-Nassr de Arabia Saudita y en 2026 volverá a hacer historia junto con Lionel Messi y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, al convertirse en los primeros futbolistas en asistir a seis mundiales.

Máximo goleador de selecciones en la historia, Cristiano busca el único gran trofeo que aún falta en su extraordinario palmarés: la Copa del Mundo.

Contador Mundial FIFA 2026

Portugal está sembrada como cabeza de serie en el grupo K, que comparte con la Selección Colombia, Uzbekistán y RD Congo.

Sobre el papel debería quedarse con el primer lugar, aunque debe sortear ese partido contra la Tricolor en la tercera fecha de la fase de grupos. Para eso eligió a Chile como un rival en el que puede evaluar su efectividad contra los sudamericanos.

Antes del la cita orbital, los portugueses enfrentarán un último amistoso frente a Nigeria programado para el miércoles de la próxima semana.

Qué canal transmite Portugal vs. Chile

  • Amistoso internacional
  • Lugar: Estadio Nacional do Jamor
  • Fecha: Sábado 6 de junio de 2026, 12:45 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney +