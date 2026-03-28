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Estas son las cinco selecciones favoritas para ganar el Mundial, según la IA: hay dos sudamericanas

Gemini entregó su pronóstico dejando en lo más alto al campeón y subcampeón actual.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 6:30 a. m.
Mundial 2026: 42 selecciones listas y el pronóstico de los favoritos al título
Mundial 2026: 42 selecciones listas y el pronóstico de los favoritos al título Foto: Foto: Getty Images

A menos de 70 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, avanza la definición de los equipos participantes en el torneo.

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Esta edición marcará un cambio estructural en el formato de la competición, pues contará, por primera vez, con la participación de 48 selecciones nacionales. El partido inaugural está programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, escenario donde la selección de México enfrentará a Sudáfrica para dar apertura al certamen.

Las 42 selecciones con cupo asegurado

Hasta la fecha, 42 países tienen su clasificación confirmada. Por la zona de la Concacaf, además de los tres anfitriones, se encuentran Panamá, Haití y Curazao. La Conmebol reporta el paso directo de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Por su parte, la UEFA aporta delegaciones como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Croacia, Noruega, Escocia y Austria.

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En cuanto a la confederación asiática (AFC), aseguraron su tiquete Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Uzbekistán. La representación africana (CAF) está conformada por Marruecos, Senegal, Costa de Marfil, Argelia, Egipto, Túnez, Sudáfrica, Ghana y Cabo Verde. Finalmente, Nueva Zelanda actuará como representante de Oceanía.

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La disputa en el repechaje intercontinental

Durante este mes de marzo, 22 selecciones compiten por los últimos cupos a través del repechaje de la UEFA, que otorga cuatro plazas, y el torneo de repesca intercontinental, que define los dos lugares restantes.

En este último proceso, representativos como Irak y la República Democrática del Congo avanzaron directamente a la final por su posición en el ranking de la FIFA. Por su parte, en los encuentros de semifinales, Bolivia y Jamaica aseguraron su paso a la instancia definitiva tras vencer a Surinam y Nueva Caledonia, respectivamente, dejándolos fuera de la contienda.

Los favoritos al título, según la inteligencia artificial

Ante el panorama actual y el rendimiento de los equipos clasificados, un análisis solicitado a la inteligencia artificial Gemini proyectó las cinco escuadras con mayores probabilidades de campeonato.

El francés Adrien Truffert salta sobre el portero argentino Geronimo Rulli durante un partido de fútbol de cuartos de final entre Francia y Argentina, en el estadio de Burdeos, durante los Juegos Olímpicos de verano de 2024, el viernes 2 de agosto de 2024, en Burdeos, Francia. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
La IA puso como sus dos favoritos a Francia y Argentina, partido que fue la final del pasado Mundial 2022. Foto: AP

El reporte ubica a Francia en el primer lugar, debido a la profundidad de su plantilla y el recambio nominal en el mediocampo. Argentina ocupa la segunda posición; el sistema señala que el equipo mantiene una estructura colectiva sólida para defender su título.

Brasil se ubica como el tercer candidato, por la capacidad resolutiva de su ataque. El cuarto lugar es para España, que consolidó un modelo de juego funcional tras ganar la Eurocopa 2024. Inglaterra cierra el grupo, fundamentado en el momento competitivo de sus delanteros.