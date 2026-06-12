El curioso ranking mundialista que lidera un país de Latinoamérica: la inesperada lista que causa furor en EE. UU.

Con el inicio del sorteo más importante del fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, miles de aficionados buscan argumentos para defender que su selección será la próxima campeona.

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Algunos se apoyan en el ranking de la FIFA, que actualmente lidera Argentina, mientras que otros prefieren fijarse en el valor de mercado de las plantillas o en el rendimiento reciente de los equipos.

La expectativa alrededor del torneo es enorme. La competición, que se disputa por primera vez en tres países de manera conjunta, reúne a las principales selecciones del mundo y se perfila como uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta.

Sin embargo, una clasificación poco convencional ha llamado la atención de los hinchas por alejarse de los criterios deportivos tradicionales.

Más de 3.000 personas en Estados Unidos participaron en la encuesta. Foto: AP Photo/Antonio Felix

En lugar de medir resultados o estadísticas, evaluó aspectos como las aficiones, los entrenadores, las camisetas y los jugadores más atractivos de la competición.

El estudio, bautizado “World Cupid”, buscó responder una pregunta tan futbolera como inesperada: ¿quiénes son los más atractivos del Mundial?

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La encuesta fue elaborada por The Lines y difundida por el New York Post. Para realizarla, los organizadores mostraron fotografías de hinchas, selecciones, entrenadores y uniformes a 3.000 personas en Estados Unidos, quienes calificaron cada categoría para determinar cuáles son las más llamativas de cara al torneo.

En una de las categorías más comentadas, Lionel Scaloni fue elegido como el entrenador más atractivo del Mundial 2026. El seleccionador argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, superó en las votaciones a Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil, y a Mauricio Pochettino, quien dirige a Estados Unidos.

Lionel Scaloni, DT de Argentina Foto: AP

Brasil, por su parte, lideró la clasificación del plantel más atractivo del torneo. La selección brasileña encabezó el ranking gracias a la popularidad de figuras como Vinicius Júnior y Neymar, mientras que Estados Unidos y Francia completaron el podio.

La encuesta también destacó a los futbolistas. En el caso de Estados Unidos, Christian Pulisic fue elegido como el jugador más atractivo de la selección anfitriona, por delante de Cristian Roldan y del arquero Chris Brady.

Otro de los apartados evaluados fue el de las camisetas. La indumentaria titular de Estados Unidos obtuvo el primer lugar entre las más atractivas del Mundial, seguida por las de Argentina y Brasil. El listado lo completaron Francia, México, Croacia, Alemania, Inglaterra, España y Cabo Verde.