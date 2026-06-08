Las nóminas más valiosas del Mundial 2026: Top 5 de lujo y la posición de la Selección Colombia

La emoción por el Mundial 2026 está en su punto máximo y las mejores selecciones del planeta ya están listas para disputar el torneo más importante del balompié global. Más allá de la táctica y el momento deportivo de cada país, el factor económico juega un papel crucial para descifrar cuáles combinados llegan con el rótulo de máximos favoritos al título. Repasar el valor de las plantillas permite entender el verdadero peso de las potencias en la previa.

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El portal especializado Transfermarkt actualizó su prestigioso escalafón global sumando la cotización de los futbolistas convocados. En la parte más alta de la tabla, las grandes potencias europeas demuestran su absoluto poderío financiero frente al resto de continentes. El selecto grupo que supera la barrera de los mil millones de dólares perfila desde ya a los planteles llamados a dominar la escena internacional en las canchas norteamericanas. Colombia, fuera del Top 20.

El listado es liderado con comodidad por el lujo de Francia, selección que ostenta un impresionante valor de mercado de 1.650 millones de dólares, impulsada fuertemente por estrellas de talla mundial como Kylian Mbappé. En la segunda casilla aparece Inglaterra con una tasación de 1.412 millones de dólares, teniendo en el talentoso mediocampista Jude Bellingham a su máxima joya de exportación.

Así festejaron los goles del Real Madrid el francés Kylian Mbappe y el inglés Jude Bellingham, en la goleada sobre el Valencia en la Liga de España. ( Foto Oscar DEL POZO / AFP) Foto: AFP

El podio lo completa la actual campeona de Europa, España, cuyo plantel alcanza una cifra de 1.362 millones de dólares gracias a la irrupción de jóvenes talentos muy cotizados en el mercado continental, como Lamine Yamal. El top de las cinco mejores nóminas del planeta lo cierran la Portugal de Cristiano Ronaldo con 1.100 millones de dólares y la poderosa Alemania con 1.078 millones de dólares.

La posición de la Selección Colombia

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo arriba a la gran cita en una posición muy competitiva en el ámbito de la Conmebol. De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, la Selección Colombia ocupa el puesto número 21 del ranking general de las selecciones clasificadas con una valoración global de 329 millones de dólares.

Parte de los jugadores que viajarán con la Selección Colombia al Mundial 2026. Foto: Guillermo Torres

Esto sitúa al cuadro tricolor por delante de combinados de peso como Japón o México en términos monetarios. Cabe resaltar que en el ranking general, Colombia es 23°, pero gana dos posiciones al momento de sacar a países que no estarán en el Mundial 2026: Dinamarca e Italia.

El estandarte económico y deportivo del plantel nacional es el extremo guajiro, Luis Díaz. El volante del Bayern Múnich está tasado en una cifra cercana a los 81,5 millones de dólares, lo que representa prácticamente una cuarta parte del valor financiero total de toda la delegación citada para el certamen orbital.

Top 30 de las selecciones más costosas del Mundial

Repasamos el escalafón de las 30 plantillas con mayor cotización de cara a la Copa del Mundo 2026, expresado en millones de dólares (USD) según el reporte de Transfermarkt: