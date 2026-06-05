A pesar de que la esencia del deporte rey sigue estando en el talento de los deportistas y la capacidad estratégica de los entrenadores, el fútbol moderno ha comenzado a incorporar un nuevo protagonista que cada vez tiene más influencia en la toma de decisiones en la vida de los seres humanos: la inteligencia artificial.

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La preparación de los equipos de alto rendimiento ya no se limita a observar videos de los rivales o recopilar estadísticas básicas. En la actualidad, las federaciones y clubes más importantes del mundo utilizan herramientas capaces de procesar millones de datos relacionados con rendimiento físico, patrones tácticos, comportamiento de los jugadores y tendencias de los adversarios.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será una nueva muestra de esa transformación tecnológica. Varias de las selecciones que participarán en la cita orbital han incorporado sistemas avanzados de análisis para respaldar el trabajo de sus cuerpos técnicos y optimizar la toma de decisiones durante la preparación de los partidos.

La selección alemana es una de las que utiliza esta tecnología (en la foto, Ilkay Gundogan). Foto: AFP

Una de las plataformas que ha ganado protagonismo en ese escenario es SAP Sports One, una herramienta de gestión y análisis deportivo utilizada actualmente por cuatro selecciones nacionales que lograron clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Entre ellas se encuentra Alemania, una de las selecciones más exitosas de la historia del torneo y tetracampeona mundial, además de los inventores del fútbol, la selección inglesa, y una de las que fue subcampeona alguna vez, el combinado sueco.

La plataforma integra datos estadísticos, análisis de rendimiento, información médica, registros físicos y herramientas de inteligencia artificial que permiten a los entrenadores y analistas contar con información centralizada antes, durante y después de los partidos.

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La tecnología es utilizada para múltiples tareas. Entre ellas figuran el monitoreo del estado físico de los futbolistas, el análisis de los rivales, la planificación de entrenamientos, la evaluación de riesgos de lesión y el estudio de comportamientos tácticos. El objetivo es convertir grandes volúmenes de información en decisiones concretas para el cuerpo técnico.

En términos prácticos, esto puede influir en aspectos como la elección de una alineación titular, la identificación de fortalezas y debilidades del adversario, la administración de cargas de entrenamiento o la implementación de ajustes tácticos durante una competición.

Suecia es otra de las selecciones que utiliza la IA de SAP. Foto: FIFA

No obstante, el uso de estas herramientas no garantiza resultados deportivos por sí solo. Los datos pueden complementar el trabajo técnico, pero factores como la calidad de los jugadores, el contexto de los partidos, la preparación psicológica y la ejecución en el terreno de juego continúan siendo determinantes.

Actualmente, SAP Sports One es utilizada por más de 70 organizaciones deportivas en 15 países y cinco disciplinas distintas: fútbol, baloncesto, hockey, handball y rugby. Entre los clubes que emplean la plataforma figuran instituciones de primer nivel como Bayern Múnich, Manchester City y Chelsea.