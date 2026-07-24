Emanuel Gutiérrez, periodista que emocionó en el Mundial 2026, contó lo que tuvo que hacer para entrevistar a Messi: “Fue una locura”

El Mundial 2026 ya se acabó, pero dejó grandes momentos para el recuerdo de los futboleros y del mundo entero. Uno de los más emotivos lo protagonizó el periodista Emanuel Gutiérrez junto a Lionel Messi.

El venezolano, que fue diagnosticado con parálisis cerebral motriz durante su infancia, llegó a la Copa del Mundo con un medio independiente que creó y con el cual logró hacerle unas preguntas al astro argentino, quien paró su marcha para responderle.

Gutiérrez habló con SEMANA y contó al detalle la “locura” que tuvo que hacer para conseguir hablar con el número 10. “En la zona mixta de ese encuentro, Messi no me ve, pero él se detiene después en una zona que habilitaron para aficionados”, dijo.

Emanuel Gutiérrez, periodista venezolano, tiene un medio de comunicación independiente. Foto: API

“Yo hago de todo para intentar hacer esa entrevista con Messi: me metí entre la gente, salté un cordón de seguridad. La verdad que fue una locura de mi parte porque me cayó gente encima, hicieron que chocara contra la baranda”, añadió.

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Afortunadamente, Emanuel logró llegar hasta donde estaba el múltiple ganador del Balón de Oro y dejó una de las postales más emotivas de todo el Mundial 2026.

Contó que durante la charla tuvo su pie metido entre los barrotes de la baranda, pero esto no fue un impedimento para conseguir la entrevista. “Fue una locura, pero esa entrevista hizo que Messi me conociera y que en la Copa del Mundo todo fuera más fácil”, manifestó.

Por otra parte, Emanuel confesó que su mayor pasión es el fútbol: todos los días se los pasa viendo partidos de distintos países, por lo que asegura tener un gran conocimiento sobre este deporte.

Lionel Messi disputó la final del Mundial 2026 ante España. Foto: X Selección de Argentina.

Además, explicó que aprovecha para preparar las preguntas en medio de la espera que tienen los periodistas en la zona mixta hasta que los jugadores salen.

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“Yo suelo salirme de los partidos 10 minutos antes de que terminen para poder subirme al ascensor, que no haya acumulación de gente y poder ubicarme en un sitio ideal en el que me puedan ver, y en todo ese tiempo yo pienso el partido y lo analizo”, declaró.

Ahí mismo, piensa a cuáles jugadores le gustaría entrevistar. De acuerdo con esta elección, realiza las preguntas “personalizadas” para cada uno.

A esto se le suma que depende de si los futbolistas se detienen o no, porque en muchas oportunidades siguen de largo. “Tienen también la presión de que hay muchos colegas queriendo detenerlos y, pues, es imposible improvisar esas preguntas en el momento”, indicó.

Gutiérrez mencionó que, si bien los jugadores se pueden “sensibilizar” más al ver a un periodista en silla de ruedas y estar más abiertos a hablarle, es importante considerar que suele tener más factores en “contra” para llegar hasta donde están sus demás colegas.