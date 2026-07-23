Enrique Gómez hace grave denuncia sobre “saqueo” del Gobierno Petro antes de irse de la Presidencia: “No se salva nadie”

Dado que a Gustavo Petro le quedan pocos días en la Presidencia de la República, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, hizo una grave denuncia que salpica al hoy jefe de Estado.

El congresista habló en El Debate de SEMANA de un supuesto saqueo sistemático, programado y dirigido por el presidente Petro.

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“Hay un saqueo sistemático programado, dirigido directamente por Gustavo Petro para contratar billones de pesos de aquí al 7 de agosto. Desde el 22 de junio, el nivel central del Estado colombiano ha firmado 6.779 contratos. Es contratar a como dé lugar″, denunció Gómez.

Dichos contratos, según el congresista, equivalen a 3,4 billones de pesos. Movimientos en distintas entidades, según Gómez, desde el 22 de junio, al día de hoy.

“No se salva nadie. El 75 % de esos contratos son a dedo. Ahí hay contratos para todo el mundo. Benedetti, por ejemplo, se lleva 54.000 millones en un contrato y 72.000 millones en otro contrato del Ministerio del Interior, a dedo”, agregó en El Debate.

El senador Enrique Gómez en El Debate de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sobre el presunto saqueó, Gómez también terminó salpicando al Ministerio de Defensa, al Dane, la UNGRD y la ANT.

“En el Ministerio de Defensa, tres contratos por groso modo de 300.000 millones de pesos, a dedo. En el Dane, en la UNGRD, en la ANT. No hay entidad donde no estén saqueando y robándose la plata de los colombianos. Es el mayor fraude en concierto sistemático en la historia del mundo”, señaló.

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En tal sentido, el senador Gómez cuestionó en El Debate a entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría.

“Ahí es donde toca entrar a una revisión. La Procuraduría [Gómez hace señal de silencio], la Contraloría y sus alertas, realmente caen en vacío, los jueces no toman las determinaciones. Entonces, cuando hay mala fe, como la tiene Gustavo Petro, y el propósito real, tangible de robarse la plata, pues entonces se produce el resultado del bandido sin que las instituciones puedan reaccionar”, aseveró el senador.