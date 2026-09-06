Vasco da Gama tomó radical decisión con Carlos Andrés Gómez: es oficial y Santa Fe siente alivio

Carlos Andrés Gómez no fue convocado para el partido de Vasco da Gama contra Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuerpo técnico le dio prioridad a su próximo compromiso por el Brasileirão y dejó fuera de la lista a cuatro titulares.

Definido el canal que transmite Santa Fe vs. Vasco da Gama: anuncio oficial en Copa Sudamericana

Vasco se encuentra en la zona de descenso, una situación crítica que los obligó a tomar decisiones radicales. Después del partido en Bogotá, enfrentarán a Gremio en condición de visitante y necesitan de sus mejores armas para sumar de a tres.

Las grandes ausencias en la convocatoria son los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta, el brasileño Thiago Mendes (suspendido) y el argentino Facundo Colidio (no inscrito).

Globo Esporte explicó que “estas ausencias forman parte del plan del Vasco para gestionar el cansancio de una plantilla que ha estado compitiendo en tres competiciones simultáneamente”.

De hecho, la delegación de Vasco da Gama llegará a Bogotá este lunes en horas de la noche y el martes, justo después del partido, emprenderá vuelo de regreso a Rio de Janeiro.

Marino Hinestroza y Johan Rojas sí viajaron

A pesar de la ausencia de Gómez y Cuesta, la lista de convocados de Vasco da Gama sí cuenta con representación colombiana. Marino Hinestroza y Johan Rojas entraron en la lista de viajeros rumbo a Bogotá.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de los empates de Junior y Santa Fe

El Gigante da Colina viene de perder contra Fluminense por 1-0, resultado que los dejó hundidos en el puesto 17 de la tabla. En este campeonato apenas llevan seis victorias en 25 partidos, una cifra que enciende todas las alarmas de la afición y obliga a este tipo de medidas.

Carlos Andrés Gómez ha sido el futbolista más destacado de Vasco en sus últimos partidos. El colombiano, surgido en la cantera de Millonarios, es la gran esperanza del equipo carioca para mantener la categoría.

Carlos Andrés Gómez, delantero colombiano de Vasco da Gama Foto: Getty Images

Sumado a eso, Carlos Cuesta también se quedó en Brasil recuperando energías para el duelo ante Gremio. Thiago Mendes no puede jugar por suspensión, mientras que Colidio no puede jugar al no haber sido inscrito ante la Conmebol.

El partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama está programado para iniciar a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por DSports.

Convocatoria de Vasco da Gama para enfrentar a Santa Fe en El Campín