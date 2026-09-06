Definido el canal que transmite Santa Fe vs. Vasco da Gama: anuncio oficial en Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentan este martes, 8 de septiembre, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Dicho compromiso se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá, donde los cardenales ofician en condición de local.

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Santa Fe viene de eliminar a River Plate en el Monumental, una victoria histórica que le permitió convertirse en el único equipo colombiano con competencia internacional. Vasco da Gama, por su parte, eliminó con solvencia a Olimpia de Paraguay y parte como favorito en esta serie.

¿Dónde ver Santa Fe vs. Vasco da Gama?

El partido será transmitido en exclusiva por DSports en su señal principal. Según el calendario de Conmebol, el pitazo inicial quedó programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) y 7:00 de la noche (hora de Brasil).

Los usuarios de dispositivos móviles también pondrán seguirlo a través de la aplicación de DGO. Otras plataformas como Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN ofrecen la transmisión en vivo, pero es necesario adquirir una suscripción.

ESPN no emitirá el partido de Santa Fe vs. Vasco da Gama por cuestiones de derechos. La próxima semana sí tendrán disponible el juego de vuelta desde el Estadio Maracaná (Rio de Janeiro).

Repetto guardó sus mejores cartas

Más allá de aquella victoria sufrida contra River que les permitió avanzar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe ha tenido un rendimiento con altibajos durante el segundo semestre de 2026.

A mitad de semana venció a Millonarios en el clásico, pero este sábado empató ante Fortaleza en un partido que parecía tener controlado.

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Pablo Repetto, técnico del cuadro cardenal, decidió guardar sus mejores armas para el duelo contra Vasco da Gama. “Tenemos que pensar en el partido de turno y lo que viene, estamos evaluando constantemente eso para ser competitivos. Hoy estamos condicionados con el partido del martes y si manteníamos el equipo nos iban a decir que no los guardamos para el martes”, explicó.

Franco Fagúndez abraza a Weimar Asprilla en medio del partido vs. River Plate por Copa Sudamericana Foto: Getty Images

“No es una excusa, porque el equipo no se relajó en el juego, pero después de un 2-0 te convierten y empieza la tensión tuya y te terminan empatando. No tuvimos ese último tramo la concentración y terminar pensando en este partido y no en el del martes”, agregó.

Para el partido frente a Vasco se espera que regresen Hugo Rodallega, Daniel Torres y Emanuel Olivera al once inicialista. Sumado a eso, está pendiente el alta médica de Andrés Mosquera Marmolejo, arquero titular del elenco capitalino.

Santa Fe vs. Vasco da Gama: canal y hora para verlo en vivo