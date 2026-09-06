Gianni Infantino se antepone a las críticas: con esto salió para las siguientes elecciones de la Fifa

El actual presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó oficialmente su decisión de buscar la reelección en el congreso electivo programado para marzo de 2027.

La UEFA cambió de planes sobre Gianni Infantino: anuncio oficial con sus nuevas decisiones

La ratificación de la candidatura del dirigente italo-suizo de 56 años fue comunicada por su vocero a la agencia AFP, confirmando la postura adoptada inicialmente en el mes de abril y reafirmando su intención de continuar al frente del organismo rector del fútbol mundial hasta el año 2031.

Se hunde Gianni Infantino: recibió nuevo golpe bajo de federación para reelección en Fifa

El anuncio se produce en un entorno político e institucional complejo, atravesado por profundas tensiones con varias de las confederaciones afiliadas.

Las diferencias hacia la gestión de Infantino se intensificaron tras su propuesta de ceder la comercialización y los ingresos de los Mundiales a una entidad abierta a inversores privados, iniciativa que finalmente fue descartada tras generar un amplio rechazo en el sector dirigencial internacional.

Cuestionamientos de la UEFA y fractura con federaciones europeas

La propuesta comercial descartada por la dirigencia desencadenó fuertes cuestionamientos en Europa. La UEFA acusó formalmente al presidente de haber incurrido en una “gestión desleal” y consideró la adopción de medidas drásticas, entre las que se planteó la posibilidad de boicotear los torneos continentales y las Copas del Mundo de la entidad.

Gianni Infantino no cuenta ya con el apoyo de la AFC, CONCACAF y UEFA. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Aunque la Confederación Europea retiró la amenaza de boicot a finales del mes de agosto, mantuvo firme su propósito de promover un cambio en la conducción de la Fifa.

A esta postura se han sumado federaciones nacionales de peso como Italia, Suecia, Escocia y Nueva Zelanda, cuyos dirigentes declararon públicamente su oposición a la continuidad de Infantino, posición respaldada por colectivos de aficionados y por el vicepresidente del Consejo de la Fifa, Sandor Csanyi.

Acusaciones de la Fifa y respaldos al proyecto de Infantino

En respuesta a la postura del bloque europeo, la Fifa emitió comunicados oficiales en los que acusó a la directiva de la UEFA de adelantar una “campaña de difamación” contra su titular.

Infantino quiere 4 años más al frente de la Fifa. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

La entidad sostuvo que las críticas responden a disputas de poder y a intereses políticos particulares dentro del mapa del balompié global.

A pesar del rechazo en territorio europeo, Infantino cuenta con apoyos para sostener su candidatura. El dirigente italo-suizo recibió el respaldo unánime de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), el apoyo de un sector de la Conmebol y la simpatía de líderes políticos como el presidente estadounidense Donald Trump, lo que consolida un bloque de votos clave de cara al congreso.

Plazos electorales y posibles contendientes para el cargo

De acuerdo con los estatutos del organismo internacional, los dirigentes interesados en competir por la presidencia deberán formalizar sus candidaturas antes del próximo 18 de noviembre.

Gianni Infantino y su reelección en Fifa se hacen cada día más complejas. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Para obtener el triunfo, el candidato ganador requerirá alcanzar la mayoría simple de los votos de las 211 federaciones nacionales afiliadas a la Fifa.

Por el momento, Gianni Infantino se mantiene como el único candidato declarado de cara a la votación de 2027. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, descartó de manera definitiva su intención de aspirar al cargo, mientras que analistas del sector señalan a Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, como el contendiente más probable para asumir la representación de la oposición en los comicios.

*Realizado con información de AFP*