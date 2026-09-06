Nairo Quintana y Egan Bernal dan tremenda sorpresa a los colombianos: de esto se trata

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la delegación oficial que competirá en el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026. La convocatoria reúne a 24 corredores distribuidos en seis categorías, bajo la dirección técnica del seleccionador nacional William David Vargas Gómez.

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El certamen internacional tendrá un matiz histórico para el deporte nacional al confirmarse que la prueba élite masculina será la última competencia oficial en la carrera deportiva de Nairo Quintana.

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El excampeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España compartirá por primera vez filas en una selección nacional con Egan Bernal, campeón del Tour de Francia.

Ambas figuras encabezarán el bloque élite masculino en el circuito canadiense, buscando disputar el maillot arcoíris en un trazado exigente para los escarabajos.

Nómina de la categoría Élite y nóminas juveniles

El equipo masculino élite estará conformado por Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas, múltiple campeón panamericano que disputará la contrarreloj individual.

Por su parte, la categoría élite femenina estará integrada por Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas, quienes asumirán los retos en la contrarreloj y en el circuito de fondo.

En la categoría sub-23 masculina competirán Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Andrés Plazas, mientras que el bloque femenino sub-23 contará con Juliana Londoño, Angie Mariana Londoño y Natalia Garzón.

La representación juvenil estará conformada por Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Pamplona en varones, junto a Salomé Vargas, Zara Lamprea y Estefanía Castillo en damas.

Calendario de competencias y despedida de Nairo Quintana

Nómina de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026 https://t.co/0OZmJ19XQS pic.twitter.com/nqWH2tEIXh — Federación Colombiana de Ciclismo (@fedeciclismocol) September 5, 2026

Las acciones oficiales del certamen ecuménico iniciarán el domingo 20 de septiembre con la prueba de contrarreloj individual para la categoría élite femenina con Diana Peñuela, seguida por la participación de Walter Vargas y Brandon Rivera en la rama masculina. Las categorías sub-23 y juvenil disputarán sus pruebas cronometradas y de ruta entre el 21 y el 25 de septiembre.

El cierre del campeonato se concentrará en el fin de semana del 26 y 27 de septiembre con las pruebas de fondo. Tras la competencia femenina élite del sábado 26, el domingo 27 de septiembre se correrá la prueba de ruta élite masculina, jornada en la que Nairo Quintana concluirá de manera oficial su trayectoria en el ciclismo profesional.