Movimiento en la media montaña: Buitrago, pedalazo a pedalazo en la etapa 15 de la Vuelta a España

La decimoquinta jornada de la Vuelta a España presentó un recorrido de media montaña propicio para las fugas y los sprinters con capacidad de remate en terreno irregular.

Día agridulce para Santiago Buitrago en la Vuelta a España: clasificación de la etapa 14

Durante la fracción, el pedalista colombiano Santiago Buitrago, integrante del equipo Bahrain Victorious, mantuvo una postura conservadora para defender el liderato de la clasificación de los escaladores.

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La escuadra del escarabajo optó por resguardar las fuerzas de su corredor de cara a los exigentes puertos de alta montaña. Por esta razón, el pedalista bogotano decidió no disputar los puntos otorgados en las ascensiones menores programadas a lo largo de la ruta.

Pasos de montaña y disputa del sprint intermedio

En la primera dificultad de la jornada, el Puerto de la Forestal de tercera categoría, el neerlandés Gijs Leemreize cruzó en primer lugar, sumó 3 puntos, seguido por Rudy Porter con 2 unidades y Andreas Leknessund con una.

💪 Stage 1️⃣5️⃣ is underway!



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Posteriormente, en el Puerto de Artafi, Leknessund coronó en la cima para adjudicarse los 3 puntos, escoltado por Ramses Debruyne y Bruno Armirail.

La carrera continuó con ritmo elevado hacia el sprint intermedio de Santa María de Trassierra, donde los corredores de la escapada disputaron la puntuación.

En dicho punto, Ramses Debruyne cruzó en la primera posición, superando a Andreas Leknessund, Alessandro Romele, Wout van Aert y Bruno Armirail.

Cierre apretado y panorama de los colombianos

La resolución de la jornada se definió en un remate multitudinario tras el agrupamiento de los aspirantes al parcial. El belga Wout van Aert impuso su potencia en la línea de meta para alzarse con la victoria de etapa, superando a Alessandro Romele y Thibau Nys, quienes registraron el mismo tiempo del ganador.

Tras este resultado, los representantes del ciclismo nacional completaron un día de baja figuración en las posiciones de vanguardia a la espera de la alta montaña.

Pese a no sumar unidades durante el trayecto, Santiago Buitrago conservó el maillot de líder de la montaña con 69 puntos, escoltado por Wout van Aert con 40, Enric Mas con 24 y Andreas Leknessund con 23 unidades.

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 14)

Enric Mas (Movistar Team) - 52:05:56. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 2:10. Richard Carapaz (EF Education), a 4:24. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5:44. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 6:14. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 6:49. Cristian Rodríguez (XDS Astana), a 7:01. Clément Berthet (GROUPAMA-FDJ UNITED), a 7:19. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 8:55. Harold Tejada (XDS Astana), a 9:48.

…

15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 43:38.

99. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 2:44:13.

137. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 3:35:25.

Etapa 15

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