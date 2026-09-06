Los nombres para reemplazar a Quintero y James en la Selección Colombia: regresa la Tricolor

La Selección Colombia masculina de mayores afronta un periodo decisivo de transición estratégica tras su participación en la Copa Mundial de la Fifa 2026, donde ocupó la décima posición.

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De cara a los próximos compromisos internacionales programados para los meses de septiembre y octubre, el director técnico Néstor Lorenzo deberá estructurar una nómina de renovación.

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El panorama del equipo se encuentra condicionado por la salida definitiva de Juan Fernando Quintero del combinado nacional y la incertidumbre contractual de James Rodríguez, quienes dejaron vacante la conducción ofensiva de la Tricolor.

Calendario de compromisos amistosos

A pocas semanas de volver a la acción, el cuerpo técnico nacional alista la convocatoria para medirse ante tres rivales del continente en fechas preparatorias:

26 de septiembre: Colombia vs. México (Hora por confirmar)

Colombia vs. México (Hora por confirmar) 2 de octubre: Colombia vs. Paraguay (7:00 p. m. hora col.)

Colombia vs. Paraguay (7:00 p. m. hora col.) 6 de octubre: Colombia vs. Perú (6:45 p. m. hora col.)

Incógnita en la portería y candidatos para la ’10′

Además de la renovación en el mediocampo, la portería plantea interrogantes sobre la continuidad de Camilo Vargas, el presente de David Ospina (sin club tras una lesión) y la posible consolidación de Álvaro Montero, Devis Vásquez, Kevin Mier o el juvenil Alexéi Rojas para el ciclo de eliminatorias.

Los candidatos por la 10

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal domina la esférica durante un entrenamiento de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Cortesía FCF

Destaca en el Flamengo de Brasil por su nivel en el Brasileirão. Acumula 24 partidos y dos goles con la Selección, aunque busca afianzar su regularidad con la camiseta nacional.

Yáser Asprilla

Yáser Asprilla no participó en la Copa del Mundo. Foto: Getty Images

Tras su paso por Turquía, recobró protagonismo en España aportando goles en el Girona. Registra 11 partidos y dos anotaciones con la ‘Tricolor’.

Nelson Deossa

Nelson Deossa se ha destacado con el Beetis. Foto: Sportsfile via Getty Images

Su rendimiento con el Real Betis de España lo mantiene como una de las variantes de peso en Europa a la espera de sumar sus primeros minutos oficiales en el equipo absoluto.

Juan Manuel Rengifo

Juan Manuel Rengifo, joya de Atlético Nacional interesa a clubes de Europa. Foto: Getty Images

La joven promesa de Atlético Nacional figura entre las alternativas del fútbol local más aclamadas por la afición para integrar el proceso de mayores.

Otros jugadores que podrían ser tenidos en cuenta para esa importante posición podrían ser: Jaminton Campaz, Miguel Monsalve o Johan Rojas.