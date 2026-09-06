La Selección Colombia Femenina Sub-20 iniciará su camino en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 este lunes 7 de septiembre, cuando enfrente a su similar de Costa Rica a las 11:00 a. m. (hora colombiana) en las instalaciones del Estadio Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź.
El combinado nacional selló su clasificación al certamen orbital tras liderar su zona en la primera fase del Sudamericano Sub-20 (superando a Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile) y ubicarse en la cuarta casilla del hexagonal final, por detrás de Brasil, Argentina y Ecuador.
Fixture y calendario en el Grupo E
Ubicada en el Grupo E de la competición orbital, la ‘Tricolor’ deberá medirse a tres rivales de diversos continentes en la sede fija de Łódź para buscar su tiquete a los octavos de final:
- Lunes 7 de septiembre: Costa Rica vs. Colombia (11:00 a. m.)
- Jueves 10 de septiembre: Colombia vs. Portugal (11:00 a. m.)
- Domingo 13 de septiembre: Colombia vs. Corea del Norte (11:00 a. m.)
¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬! 😉😬— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2026
🆚 🇨🇷
🗓 Lunes 7 de septiembre
🕞 11:00 am (hora COL)
🏟 Estadio Miejski ŁKS, Łódź (Polonia)
🏆 Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2026
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El perfil de los rivales de la Tricolor
El estreno de las dirigidas por el cuerpo técnico nacional será frente a Costa Rica, escuadra centroamericana que accedió a la cita ecuménica tras alcanzar las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.
Las Ticas buscan mejorar su registro histórico luego de quedar eliminadas sin puntos en la edición anterior tras caer ante Argentina, Países Bajos y Corea del Norte.
En la segunda jornada, Colombia se medirá a Portugal, conjunto que hará su debut absoluto en una Copa Mundial Femenina Sub-20 tras firmar una histórica actuación como semifinalista en el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA.
¡𝐒𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬. 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔! 💪— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 1, 2026
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El reto de mayor exigencia para el cuadro nacional llegará en el cierre de la fase de grupos frente a Corea del Norte. El cuadro asiático llega a territorio polaco en calidad de subcampeón de la AFC y como la vigente campeona del mundo de la categoría, perfilándose como el rival a vencer en la zona.
La Tricolor busca superar lo realizado en el Mundial 2024, realizado en territorio colombiano, donde llegó a la instancia de cuartos de final.