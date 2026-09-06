Deportes

Este es el grupo de la Selección Colombia para afrontar el Mundial Femenino Sub-20

Inicia el sueño mundialista.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

6 de septiembre de 2026 a las 9:19 a. m.
Selección Colombia Femenina Sub-20.
Selección Colombia Femenina Sub-20. Foto: NurPhoto via AFP

La Selección Colombia Femenina Sub-20 iniciará su camino en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 este lunes 7 de septiembre, cuando enfrente a su similar de Costa Rica a las 11:00 a. m. (hora colombiana) en las instalaciones del Estadio Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź.

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC - OCTOBER 19: Goalkeeper Luisa Agudelo of Colombia (R) talks to a staff member during the FIFA U-17 Women's World Cup Dominican Republic match between Colombia and USA at Felix Sanchez Stadium on October 19, 2024 in Santo Domingo, Dominican Republic. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Femenino Sub-20: estas son las 21 elegidas

El combinado nacional selló su clasificación al certamen orbital tras liderar su zona en la primera fase del Sudamericano Sub-20 (superando a Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile) y ubicarse en la cuarta casilla del hexagonal final, por detrás de Brasil, Argentina y Ecuador.

Carlos Paniagua, DT de la Selección Colombia Sub-20 Femenina y una de sus dirigidas para el Mundial
Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: día del debut, rivales y canal de TV para ver

Fixture y calendario en el Grupo E

Ubicada en el Grupo E de la competición orbital, la ‘Tricolor’ deberá medirse a tres rivales de diversos continentes en la sede fija de Łódź para buscar su tiquete a los octavos de final:

  • Lunes 7 de septiembre: Costa Rica vs. Colombia (11:00 a. m.)
  • Jueves 10 de septiembre: Colombia vs. Portugal (11:00 a. m.)
  • Domingo 13 de septiembre: Colombia vs. Corea del Norte (11:00 a. m.)

El perfil de los rivales de la Tricolor

El estreno de las dirigidas por el cuerpo técnico nacional será frente a Costa Rica, escuadra centroamericana que accedió a la cita ecuménica tras alcanzar las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Las Ticas buscan mejorar su registro histórico luego de quedar eliminadas sin puntos en la edición anterior tras caer ante Argentina, Países Bajos y Corea del Norte.

En la segunda jornada, Colombia se medirá a Portugal, conjunto que hará su debut absoluto en una Copa Mundial Femenina Sub-20 tras firmar una histórica actuación como semifinalista en el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA.

El reto de mayor exigencia para el cuadro nacional llegará en el cierre de la fase de grupos frente a Corea del Norte. El cuadro asiático llega a territorio polaco en calidad de subcampeón de la AFC y como la vigente campeona del mundo de la categoría, perfilándose como el rival a vencer en la zona.

La Tricolor busca superar lo realizado en el Mundial 2024, realizado en territorio colombiano, donde llegó a la instancia de cuartos de final.