La Selección Colombia Femenina Sub-20 iniciará su camino en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 este lunes 7 de septiembre, cuando enfrente a su similar de Costa Rica a las 11:00 a. m. (hora colombiana) en las instalaciones del Estadio Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź.

Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Femenino Sub-20: estas son las 21 elegidas

El combinado nacional selló su clasificación al certamen orbital tras liderar su zona en la primera fase del Sudamericano Sub-20 (superando a Venezuela, Paraguay, Uruguay y Chile) y ubicarse en la cuarta casilla del hexagonal final, por detrás de Brasil, Argentina y Ecuador.

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Fixture y calendario en el Grupo E

Ubicada en el Grupo E de la competición orbital, la ‘Tricolor’ deberá medirse a tres rivales de diversos continentes en la sede fija de Łódź para buscar su tiquete a los octavos de final:

Lunes 7 de septiembre: Costa Rica vs. Colombia (11:00 a. m.)

Costa Rica vs. Colombia (11:00 a. m.) Jueves 10 de septiembre: Colombia vs. Portugal (11:00 a. m.)

Colombia vs. Portugal (11:00 a. m.) Domingo 13 de septiembre: Colombia vs. Corea del Norte (11:00 a. m.)

¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬! 😉😬



🆚 🇨🇷

🗓 Lunes 7 de septiembre

🕞 11:00 am (hora COL)

🏟 Estadio Miejski ŁKS, Łódź (Polonia)

🏆 Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2026

📺 Fútbol… pic.twitter.com/7GZF4t4iBZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2026

El perfil de los rivales de la Tricolor

El estreno de las dirigidas por el cuerpo técnico nacional será frente a Costa Rica, escuadra centroamericana que accedió a la cita ecuménica tras alcanzar las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Las Ticas buscan mejorar su registro histórico luego de quedar eliminadas sin puntos en la edición anterior tras caer ante Argentina, Países Bajos y Corea del Norte.

En la segunda jornada, Colombia se medirá a Portugal, conjunto que hará su debut absoluto en una Copa Mundial Femenina Sub-20 tras firmar una histórica actuación como semifinalista en el Campeonato Europeo Femenino Sub-19 de la UEFA.

¡𝐒𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬. 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔! 💪



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El reto de mayor exigencia para el cuadro nacional llegará en el cierre de la fase de grupos frente a Corea del Norte. El cuadro asiático llega a territorio polaco en calidad de subcampeón de la AFC y como la vigente campeona del mundo de la categoría, perfilándose como el rival a vencer en la zona.

La Tricolor busca superar lo realizado en el Mundial 2024, realizado en territorio colombiano, donde llegó a la instancia de cuartos de final.