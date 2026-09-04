Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: día del debut, rivales y canal de TV para ver

Ya le llegó la hora a la Selección Colombia Sub-20 Femenina para disputar la Copa del Mundo.
A partir del próximo lunes, 7 de septiembre, la Tricolor jugará la fase de grupos del certamen que se realizará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.
Después del sorteo realizado para definir los rivales, se supo que el cuadro nacional hará parte del grupo E, junto a potencias como lo son RPD de Corea y Portugal.
El otro rival contra el que jugará el equipo colombiano será centroamericano, lo que pone en una posición complicada a las nacionales que deberán esforzarse de más por acceder a la siguiente ronda.
- Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal
Calendario de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20
Costa Rica vs. Colombia
Fecha: lunes 7 de septiembre
Hora: 11:00 a.m. (Colombia)
Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Lodz)
TV: Gol Caracol y Ditu
Colombia vs. Portugal
Fecha: jueves 10 de septiembre
Hora: 11:00 a.m. (Colombia)
Estadio: Lodz
TV: Gol Caracol y Ditu
---
Colombia vs. RPD de Corea
Fecha: domingo 13 de septiembre
Hora: 11:00 a.m. (Colombia)
Estadio: Lodz
Transmisión: Gol Caracol y Ditu
Afortunadamente, Colombia iniciará su camino contra el rival que parece ser más accesible de su zona. Allí podrá asegurar tres puntos claves que le servirán para clasificar como segundo en caso de que no logre sumar más triunfos en las dos fechas restantes.
Las 21 jugadoras citadas por el técnico Carlos Paniagua ya se conocieron. La convocatoria salió hace unas semanas y destaca la presencia de figuras internacionales como la portera Luisa Agudelo, Valerin Loboa, Maithé López entre otras que militan fuera del país.
También la Liga BetPlay Femenina hace un aporte importante. Clubes como Independiente Santa Fe, América de Cali y otros más le brindan jugadoras a la Tricolor para la cita mundialista que se realizará en el Viejo Continente.
Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia
- Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL)
- Catalina Cortés – América de Cali (COL)
- Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL)
- Isabel Weiner – Columbia University (USA)
- Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL)
- Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL)
- Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL)
- Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA)
- Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN)
- María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL)
- María José Torres – Independiente Medellín (COL)
- Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP)
- Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL)
- Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN)
- Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL)
- Saray Marín – América de Cali (COL)
- Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA)
- Sofía Ortiz – América de Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)