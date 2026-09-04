Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: día del debut, rivales y canal de TV para ver

Ya le llegó la hora a la Selección Colombia Sub-20 Femenina para disputar la Copa del Mundo.

A partir del próximo lunes, 7 de septiembre, la Tricolor jugará la fase de grupos del certamen que se realizará en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

Luisa Agudelo suma otro Mundial a su cuenta personal Foto: Getty Images

Después del sorteo realizado para definir los rivales, se supo que el cuadro nacional hará parte del grupo E, junto a potencias como lo son RPD de Corea y Portugal.

El otro rival contra el que jugará el equipo colombiano será centroamericano, lo que pone en una posición complicada a las nacionales que deberán esforzarse de más por acceder a la siguiente ronda.

Grupo E: RPD de Corea, Colombia, Costa Rica, Portugal

Calendario de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Costa Rica vs. Colombia

Fecha: lunes 7 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Stadion Miejski ŁKS Łódź (Lodz)

TV: Gol Caracol y Ditu

Países clasificados al Mundial en el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia vs. Portugal

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

TV: Gol Caracol y Ditu

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Colombia vs. RPD de Corea

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

Transmisión: Gol Caracol y Ditu

Afortunadamente, Colombia iniciará su camino contra el rival que parece ser más accesible de su zona. Allí podrá asegurar tres puntos claves que le servirán para clasificar como segundo en caso de que no logre sumar más triunfos en las dos fechas restantes.

Las 21 jugadoras citadas por el técnico Carlos Paniagua ya se conocieron. La convocatoria salió hace unas semanas y destaca la presencia de figuras internacionales como la portera Luisa Agudelo, Valerin Loboa, Maithé López entre otras que militan fuera del país.

También la Liga BetPlay Femenina hace un aporte importante. Clubes como Independiente Santa Fe, América de Cali y otros más le brindan jugadoras a la Tricolor para la cita mundialista que se realizará en el Viejo Continente.

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