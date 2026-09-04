Técnico del Nottingham Forest se puso serio con Daniel Muñoz: le notificó su primera orden

Oliver Glasner está encantado con la llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest; sin embargo, considera que todavía no está listo para entrar al once titular de cara al partido de este sábado contra Tottenham por la tercera fecha de la Premier League.

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El técnico austriaco confirmó que Muñoz tendrá que jugar con protección por una reciente cirugía en la nariz y que su condición física todavía no es óptima.

“Está disponible. Llegó tarde después de la Copa del Mundo y tuvo una pretemporada corta. Jugó con máscara en el partido contra el Everton porque se sometió a una cirugía en la nariz para mejorar su respiración”, indicó Glasner.

Muñoz llegó por 22 millones de euros y los hinchas piden con urgencia que juegue, pero todavía no está preparado para desplegar todo su nivel. “Por eso no ha tenido muchos minutos en la pretemporada y solo 55 minutos contra el Everton. No jugó contra el Manchester City porque las negociaciones estaban bastante avanzadas. Por eso digo que necesita recuperar su nivel óptimo de forma física”, insistió el DT.

El colombiano ya entrenó con el resto del equipo y seguramente entrará en la lista de convocados. Su debut dependerá de cómo se vaya dando el compromiso ante Tottenham, pues Glasner le ordenó que primero debe garantizar su estado de forma.

Glasner busca su primera victoria

El partido de este sábado contra Tottenham será una prueba de fuego para Glasner y sus dirigidos. Actualmente marchan en la posición número 14 de la tabla, producto de la derrota contra Leeds en la fecha 1 y el empate ante Liverpool de la semana pasada.

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Al técnico austriaco le toca armar el rompezabezas del once inicialista, sabiendo lo importante que es empezar a sumar de a tres. “Para mí, es la peor decisión que debo tomar como entrenador de fútbol. Es fácil tomarla si percibo falta de esfuerzo, porque entonces considero que el jugador no merece estar en la convocatoria para el partido. Pero si veo que todos se esfuerzan al cien por cien y aun así tengo que decirles a dos jugadores: ‘Lo siento, pero no entrarás en la convocatoria’, comprendo perfectamente su decepción”, explicó.

Oliver Glasner, DT del Nottingham Forest Foto: NFFC

“Por otro lado, estamos en el deporte profesional y cobramos un sueldo, así que hay que saber afrontar estas situaciones. Aun así, esta sigue siendo la decisión que más odio tomar”, dijo.

El mercado de fichajes terminó de buena forma para Glasner, a pesar que tuvo que reducir la plantilla porque este año no juegan torneos internacionales. “Esto es lo que podíamos hacer con los perfiles que queríamos incorporar. Ahora, al contar con un grupo de 21 jugadores de campo y tres porteros, estamos fomentando un gran espíritu y cohesión, ya que todos saben cómo queremos jugar y cómo queremos tratarnos mutuamente”, explicó.