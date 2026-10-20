Preocupación en el PSG por lesiones de Dembelé y Kvaratskhelia: reporte pone a temblar a Luis Enrique

El PSG salió vencedor por 4-2 del duelo estelar de la tercera jornada de la Champions League ante el Barcelona, que se desarrolló en París. Fue un partido donde se lesionaron Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé y eso está preocupando al gigante parisino.

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Vitinha (81′) y Fabián Ruiz (86′) decidieron un pulso que había llegado igualado a la recta final después de que los locales se adelantaran en dos ocasiones, con goles de Désiré Doué (38′) y Lucas Hernández (73′), y de que los catalanes fueran igualando gracias a Xavi Espart (55′) y Lamine Yamal (79′).

El marcador deja al PSG líder absoluto de la fase liga de la Champions League y con una supremacía en la cancha a cargo de la táctica de Luis Enrique, pero la preocupación pasa por dos de sus estrellas lesionadas y los reportes desde Europa son poco alentadores.

Las alarmas se dispararon para los parisinos en el 58′, cuando fueron cambiados forzosamente dos de sus jugadores estrella, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el brasileño Marquinhos. Asimismo, la salida de Ousmane Dembélé también tiene al departamento médico en angustia.

Momento en el que Dembelé sale de la cancha Foto: Getty Images

La preocupación avanza principalmente por la situación del georgiano, que se dañó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

Preocupación por las estrellas del PSG

Las imágenes son aterradoras y los primeros reportes hacen pensar que el futbolista tendría una rotura de ligamentos, lo que lo mandaría inmediatamente a cirugía.

Kvaratskelia Comes Off Injured and looks BAD 👀 https://t.co/NGij8YZJaU — Champions League Out Of Context (@uclooc) October 20, 2026

Antes de ello, el PSG había visto salir del partido a su Balón de Oro, Dembélé, quien tuvo que dejar su puesto en el ataque a Ferran Torres en el 19′, después de una aceleración tras la cual se echó la mano a la parte trasera de su muslo izquierdo. Se cree que es una molestia en los isquiotibiales.

El PSG avanza para tener de vuelta a sus estrellas lo más pronto posible, pero la situación de Kvaratskhelia lo mandaría hasta seis meses de baja como mínimo, mientras que Dembelé recayó en duras molestias físicas y espera estar de vuelta en próximas semanas.

Khvicha Kvaratskhelia al momento que sale de la cancha Foto: UEFA via Getty Images

“Habrá que esperar a las pruebas médicas, pero son tres jugadores importantes lesionados. Es la mala noticia de la noche”, admitió Luis Enrique en rueda de prensa tras la victoria.

Después de Dembelé, en el 26′, el barcelonista Dani Olmo se dañaba en el aductor y solicitaba también el cambio, visiblemente contrariado.