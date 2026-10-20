PSG y Barcelona remecen la Champions con partidazo de seis goles: ‘masterclass’ de Luis Enrique

Paris Saint Germain venció 4-2 al Barcelona, este martes 20 de octubre, en un espectacular duelo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League.

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Error de Lamine Yamal le salió muy caro al Barcelona: PSG se aprovechó y cobró con Doué

Esta vez el Barça no pudo avivar el fuego y, aunque lo intentó, PSG se llevó un partido eléctrico lleno de ocasiones, de lesiones fruto de la intensidad, con mucho fútbol y deportividad.

Partidazo entre PSG y Barcelona. Foto: Europa Press via Getty Images

El partido no daba tregua y en el 19′ llegó la primera mala noticia en forma de lesión: Dembélé se echó la mano al muslo izquierdo y pidió el cambio, dejando su sitio al exblaugrana Ferran Torres.

Esa falsa calma la rompió el PSG en el 38′. La enésima pérdida del Barça, esta de Lamine Yamal en un intento de pase alto desatinado al medio campo sin receptores, la recogió Désiré Doué. El atacante galo corrió, tuvo paciencia para armar la jugada y batió cruzado a Joan Garcia para poner el 1-0.

Una primera parte eléctrica, sin descanso, de las que te hacen perderte cosas si pestañeas. El PSG fue mejor, en global, porque Joan Garcia evitó con su agilidad bajo palos más de un gol.

Tras el descanso, el guion se mantuvo frenético. A los 55’, El canterano Xavi Espart recibió de Fermín, ganó la carrera en conducción y soltó un potente disparo que dobló la mano de Safonov para colocar un empate (1-1) tan inesperado como impagable.

En el 71′, Ferran Torres estrelló un balón en el palo en una acción protestada por posible fuera de juego que terminó en córner. Y en ese mismo saque de esquina (min.72), Lucas Hernández se impuso por alto a Gordon para conectar un testarazo inapelable al fondo de la red (2-1).

El Barça no se rindió y respondió en el 79′. Luis Enrique dio descanso a Lucas Hernández para introducir a Zaïre-Emery, y Lamine Yamal le dio la bienvenida yéndose por velocidad, mareándolo en el área y fusilando con la puntera a Safonov para firmar el 2-2.

Sin embargo, la alegría visitante duró un suspiro. En el minuto 81, sin tiempo para digerir la igualada, Vitinha agarró un trallazo desde la frontal que rozó Joan Garcia para devolver la ventaja al PSG (3-2). Golpeado por el jarro de agua fría, el Barça se desestructuró buscando a la desesperada el empate, y en el 87′ el París Saint-Germain sentenció la contienda al culminar Fabián Ruiz una contra a puerta vacía tras una asistencia de la muerte de Hakimi.

Luis Enrique ganó el pulso ante Barcelona. Foto: Anadolu via Getty Images

Los culés terminaron sucumbiendo en un Parque de los Príncipes implacable en el que las intervenciones de Joan Garcia (9 paradas en total) y la garra de los jóvenes no bastaron para frenar el caudal ofensivo parisino. El Paris Saint-Germain cerró así un triunfo vibrante en un intercambio constante de golpes para mantenerse invicto y recordar a sus perseguidores que el ‘Príncipe’ parisino sigue ostentando la corona europea.

¡¡ESTE EQUIPO ES UNA COSA INCREÍBLE!! FABÍAN RUÍZ APARECIÓ LIBRE POR EL SEGUNDO PALO Y ESTAMPÓ EL 4-2 DEL PSG ANTE BARCELONA. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/bUoBVF0nvX — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2026

Datos generales del partido

Marcador final : PSG 4 - 2 Barcelona

: PSG 4 - 2 Barcelona Fecha : 20 de octubre de 2026 (tercera jornada de la fase de liga de la Champions League)

: 20 de octubre de 2026 (tercera jornada de la fase de liga de la Champions League) Estadio : Parque De Los Príncipes

: Parque De Los Príncipes Alineaciones:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández, Vitinha, Fabián, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doué, Dembélé. DT: Luis Enrique

Barcelona: Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

*Con información de Europa Press