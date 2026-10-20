Tabla de la Champions League: PSG arrasa al Barcelona, Liverpool se recupera y Manchester City golea

El PSG venció 4-2 al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes de París y dio un recital ante el equipo que domina el fútbol en España. Fue el choque de los que eran los primeros en la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League y ahora hay uno solo en lo más alto.

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A la espera de que se juegue la segunda tanda de partidos de la tercera jornada, PSG y Liverpool son los únicos que cuentan sus partidos por victorias, mientras que el Barça sufrió su primer revés de la temporada y se queda con seis unidades.

Hasta ahora, el equipo catalán había ganado los once partidos oficiales jugados este curso, entre LaLiga y la Champions League, por lo que da su primera muestra de vulnerabilidad de la temporada, a apenas cinco días de recibir al Real Madrid en el gran clásico de España.

La victoria por 4-2 tuvo los goles en la recta final del portugués Vitinha al minuto 81 y del español Fabián Ruiz (86′). Hasta entonces, el pulso estaba igualado. Dos veces se había adelantado el PSG con goles de Désiré Doué (38′) y Lucas Hernándes (73′), y por dos ocasiones el Barcelona había conseguido reestablecer la igualdad provisional en el marcador, con dianas de Xavi Espart (55′) y Lamine Yamal (79′).

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En otros partidos destacados de la jornada, Liverpool pudo recuperarse y protagonizó una gran remontada luego de ir perdiendo 2-0 ante el Villarreal en Anfield. El club inglés marcó cuatro goles para dejar un 4-3 en la lista.

La reacción del histórico equipo inglés tuvo toque sudamericano, con un doblete del argentino Alexis Mac Allister (36′, 65′) y otro gol del uruguayo Ronald Araujo (45+2′) para dar la vuelta a un marcador en el que el alemán Florian Wirtz puso el cuarto de los locales en el 68′.

Una goleada más

Por su parte, Manchester City no tuvo problemas y goleó 5-1 al AEK Atenas en un partido que no tuvo a Erling Haaland, tampoco lo necesitó, y estuvo en la suplencia, mientras que la Roma de Italia también anotó un contundente 4-0 al Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Por su parte, Borussia Dortmund también suma tres puntos por su triunfo a primera hora ante el Sabah de Azerbaiyán.

En otro de los partidos destacados del día, el Atlético de Madrid (ahora 4 puntos) empató 1-1 en su visita al Stuttgart (7 puntos), que hasta ahora había ganado todos sus partidos en esta Champions League. Nápoles le ganó 4-3 al complicado Bodo/Glimt de Noruega.