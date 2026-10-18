PSG vs. Barcelona: canal de TV y hora exacta para ver el partidazo de Champions League

París Saint-Germain y Barcelona se verán las caras este martes, 20 de octubre, por la tercera jornada de la Champions League. Ambos llegan con puntaje perfecto en la parte alta de la tabla y siendo los vigentes campeones de su liga local.

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Luis Enrique enfrentará a varios jugadores que vio crecer en la selección española, lo que significa un reto de alta exigencia para mantenerse en la cima del torneo. Lamine Yamal es solo una de las amenazas que presenta el técnico Hansi Flick, interesado en dar el batacazo en el Parque de los Príncipes.

El partido de PSG vs. Barcelona está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y la transmisión oficial corre por cuenta de ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso en la plataforma de Disney+, aunque es necesario tener una cuenta activa en el servicio de su plan premium.

PSG recibe a Barcelona: bajas y posibles alineaciones

Para muchos esta es una final adelantada de la Champions League, pues se trata de los dos equipos con mejores sensaciones en el arranque de las grandes ligas europeas.

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Desafortunadamente, el espectáculo se verá afectado por la baja de jugadores importantes: PSG no podrá contar con Nuno Mendes, mientras que Barcelona viajará sin Jules Koundé y Eric García.

En ese orden de ideas, estas son las posibles alineaciones:

París Saint-Germain : Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Luis Enrique y Hansi Flick se enfrentarán en otra edición de PSG vs. Barcelona Foto: NurPhoto via Getty Images

Los expertos pronostican un leve favoritismo para el PSG, que viene de ganarle al Manchester City en la fecha pasada y es el actual bicampeón de la Champions League.

Pero el Barça no conoce la derrota en esta temporada y tiene un promedio de 4.3 goles por partido en todas las competencias, factor por el que Luis Enrique debe asegurar muy bien el planteamiento defensivo ante el poderío de Raphinha y Lamine Yamal.

Los últimos enfrentamientos han sido favorables para el conjunto parisino, que se ha acostumbrado a darle lecciones al Barcelona y desnudar todos sus problemas en la parte posterior. A su favor tiene la presencia de Ferran Torres como revulsivo, un hombre que conoce perfectamente el planteamiento de Flick y que podría ser el as bajo la manga para el segundo tiempo.

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