Ella es Honey Ordoñez, la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret: “De San Andrés para el mundo”

Año tras año, Victoria’s Secret reúne a reconocidas modelos en una de las pasarelas más destacadas de la industria de la moda. El evento, que combina tendencias, espectáculo y promoción de productos de la marca, se ha convertido en una vitrina internacional para figuras consolidadas y nuevos talentos.

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Este año, el desfile se programó para el domingo 18 de octubre y llegó con varias novedades que se habían anunciado desde meses atrás. Una de las principales fue el cambio de escenario: después de dos ediciones consecutivas en Nueva York, el espectáculo se trasladó a Los Ángeles, ciudad que no acogía el evento desde 2007.

Sin embargo, otra noticia acaparó la atención del público colombiano: la participación de Honey Ordoñez, modelo oriunda de San Andrés, quien se sumó a la edición de este año.

La noticia se conoció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía desde el backstage y expresó la emoción que sentía por formar parte de uno de los eventos más reconocidos del mundo de la moda.

“GUAU. Todavía estoy procesando. No podría estar más emocionada de ser parte del legendario show. Mi yo de 8 años no me lo creería”, escribió la modelo.

Horas más tarde, la mujer volvió a compartir un momento especial antes de salir a la pasarela. Esta vez, apareció lista para el espectáculo mientras sostenía la bandera de Colombia, un gesto con el que destacó sus raíces. “De San Andrés para el mundo”, expresó en la publicación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Amigos, seguidores y figuras del medio le enviaron mensajes de felicitación por este nuevo logro, que representa otro paso importante en su carrera internacional.

Modelo colombiana Honey Ordoñez. Foto: honeyord

Una trayectoria que la llevó a Victoria’s Secret

La participación de Honey en el desfile llega después de varios trabajos en la industria de la moda. Con una estatura de 1,75 metros, la colombiana ha participado en pasarelas y campañas de reconocidas marcas, además de aparecer en publicaciones internacionales como Vogue Francia, Vogue Italia y Vogue Latinoamérica.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su debut para Dior cuando tenía 18 años. Desde entonces, ha trabajado con firmas como Ralph Lauren, Coach, Bally, Issey Miyake y United Colors of Benetton, consolidando una trayectoria que ahora suma su participación en Victoria’s Secret.

Backstage de Victoria’s Secret 2026. Foto: Getty Images for Victoria's Secr

La presencia de Ordóñez no es la primera participación colombiana en esta pasarela. En la edición de 2025, celebrada en Nueva York, la modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, Nariño, hizo su debut en el reconocido espectáculo.

Con la llegada de la sanandresana, Colombia vuelve a tener representación en uno de los eventos más comentados de la industria.