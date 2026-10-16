Karol G culmina su exitosa gira por Norteamérica y celebra lanzando el video en vivo de ‘BbY WOW’

Con un espectacular concierto de cierre en Dallas, Texas, la ‘Bichota’ dio por finalizada una de las fases más importantes de su carrera, logrando vender más de un millón de entradas entre estadios de Estados Unidos y Canadá.

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Este tramo de la gira no solo consolida a la artista en la cúspide de la música latina internacional, sino que también reafirma su capacidad de convocatoria en recintos multitudinarios como el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Soldier Field de Chicago.

Con estos logros, la colombiana afianza su lugar en el selecto grupo de íconos globales del género urbano y latino junto a figuras como Shakira y Bad Bunny.

Para conmemorar el cierre de esta destacada primera etapa en territorio norteamericano, la artista antioqueña sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del videoclip oficial de su tema ‘BbY WOW’.

El video fue registrado en vivo durante una de sus presentaciones en el MetLife Stadium y captura la energía del público junto a la interpretación en vivo de la canción.

Para esta versión especial, Karol G contó en el escenario con los jóvenes talentos españoles Judeline y Rusowsky, así como con el reconocido productor Tainy.

El video musical no solo recoge la actuación ante decenas de miles de espectadores, sino que añade tomas detrás de cámaras e imágenes de los ensayos previos, reflejando la química y espontaneidad de esta colaboración.

El lanzamiento del video ha servido de impulso para renovar el impacto del tema en las plataformas digitales.

‘BbY WOW’ regresó al primer puesto de las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., sumando cinco semanas en la cima de dichos listados.

Asimismo, la canción acumula más de un mes y medio al frente del top global de Spotify, posicionando a Karol G en un lugar privilegiado de los récords del streaming.

Todo este auge coincide con un momento cumbre en la temporada de premios para la cantante colombiana, quien llega posicionada como una de las artistas más nominadas a los Latin Grammy y con paso firme en la contienda de cara a los premios Grammy.

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Tras un merecido descanso, la gira reanudará su itinerario en América Latina. La siguiente etapa comenzará el próximo 6 de noviembre en Monterrey, México, extendiéndose por varias ciudades del país azteca.

Posteriormente, Karol G regresará a su país natal para reencontrarse con su público en tres fechas consecutivas programadas para el 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, antes de continuar su recorrido internacional hacia 2027 por el resto de Latinoamérica y Europa.