Desgarradora carta de Ana María Guzmán, tras su lesión de ligamento cruzado anterior: conmovió al país

Ana María ‘La Mona’ Guzmán presenta una lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. El diagnóstico fue confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), luego del amistoso de la Tricolor contra Venezuela, el pasado 13 de octubre.

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“La jugadora regresará a Colombia, donde estará acompañada por su familia y continuará con el proceso de valoración y planificación del tratamiento, de cara a la intervención médica correspondiente”, informó la FCF, pues la lesión ocurrió en Isla de Margarita, Venezuela.

Luego de que se confirmara el diagnóstico de La Mona Guzmán, la jugadora de 21 años se pronunció por medio de sus redes sociales. Dejó un mensaje que acabó conmoviendo al país.

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Ana María Guzmán: “Tengo el corazón destrozado”

“Las veces que sean necesarias, me voy a levantar. Y si me toca empezar de cero mil veces, mil veces lo voy a intentar”, arrancó en su carta Guzmán.

“Te amo tanto, fútbol. Aunque hoy me cueste entender por qué me toca vivir esto y a veces sienta que has sido injusto conmigo, mi amor por ti sigue intacto. Eres parte de mi historia, de mis sueños y de todo lo que he luchado para llegar hasta aquí”, añadió.

Para octubre de 2023, Ana María Guzmán ya había tenido una grave lesión en el cartílago de su rodilla derecha, la misma que la llevó a afrontar una recuperación de 11 meses.

“Hoy tengo el corazón destrozado. Había trabajado tanto, tenía tantas ganas de seguir creciendo y tantos sueños por cumplir dentro de una cancha. Aceptar que ahora me toca parar y empezar de cero es una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar”, siguió en su texto.

“No voy a fingir que estoy bien, porque hoy me duele muchísimo. Pero voy a darme tiempo para sentir, sanar y aprender. Quiero confiar en el proceso, respetar mis tiempos y encontrar fuerza incluso en los días más difíciles”, añadió.

La Mona Guzmán presta sus servicios al Palmeiras de Brasil, y su posición natural es de lateral derecha. Se viene destacando como una de las mejores en la Selección Colombia, y la expectativa está puesta en su recuperación.

“Esto no es el final de mi historia. Porque, aunque hoy me duela el alma, todavía tengo mucho por vivir, muchos sueños por cumplir y mucho amor por darle a este deporte”, cerró en su carta la mona, despertando numerosos mensajes de apoyo.