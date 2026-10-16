Patricia Grisales se fue contra Verónica Alcocer por actitud que tuvo en viejo video en el Congreso

Verónica Alcocer, expareja del expresidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una polémica luego de que Eva Ferrer se refiriera a ella durante una entrevista concedida a SEMANA. En la conversación, la exasesora hizo una serie de afirmaciones sobre presuntas irregularidades que, según su versión, se habrían presentado durante la anterior administración.

Patricia Grisales reaccionó a trabajo del Gobierno de Abelardo De La Espriella y confesó si se arrepiente del voto

Entre sus declaraciones, Ferrer señaló a Alcocer y la relacionó con una supuesta estructura de corrupción. También aseguró que personas de su círculo cercano estarían presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de armas y estupefacientes.

De acuerdo con el relato de la entrevistada, esa supuesta red habría recurrido a aeronaves oficiales para transportar estos elementos hacia Venezuela. Sus afirmaciones han generado controversia por la gravedad de los hechos mencionados y por los señalamientos que involucran a personas cercanas al anterior Gobierno.

En medio de la polémica, una usuaria en redes sociales compartió un viejo video del instante en el que la exesposa de Gustavo Petro estuvo en el Congreso de la República, reprochando la actitud que había tenido.

Las imágenes mostraban a Alcocer llegando al sitio, sin determinar a muchas personas. Quien graba la saluda y no recibe respuesta, por lo que más de uno reaccionó ante la nueva difusión de la grabación de 2023.

“Y aquí que entra caminando muy molesta al Congreso, ¿fue cuando se dio cuenta de que Agmeth la timó? Bueno, eso es lo que cuenta la Ferrer”, escribió la persona.

Sin embargo, quien no se contuvo fue Patricia Grisales, famosa actriz, quien no ocultó su molestia por esta situación y se fue contra la expareja de Petro, reprochando la actitud que tuvo en ese momento.

“La actitud de esa zángana”, escribió a través de su cuenta de X.

Cabe mencionar que Verónica Alcocer ha estado en el centro de comentarios, precisamente por lo que se ha conocido presuntamente.