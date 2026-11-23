Laura Sarabia, quien fue la mujer más cercana y poderosa al lado del expresidente Gustavo Petro, ahora se lanzó a ser comentarista política.

Lo hizo en un nuevo programa llamado Los de siempre, en el que compartirá set con el periodista Melquisedec Torres y el caricaturista Vladdo.

Año Nuevo 2022 de los Petro Alcocer: brindis de Manel Grau por “año decisivo” en Colombia, prueba reina del poder de los catalanes

En el lanzamiento del programa este lunes, Sarabia se refirió a las publicaciones que hizo SEMANA que evidencian la cercanía de Verónica Alcocer con Eva Ferrer y los catalanes, algo que ella ha negado luego de las graves revelaciones que ha hecho en su contra su exasesora.

“Creo que queda clara una cosa y para nadie es un secreto y es que ella era muy cercana a Verónica Alcocer. Y creo que fue un error de Verónica decir que no eran cercanas”, aseguró Sarabia en ese programa.

Fotos del ‘amigo secreto’ de Verónica Alcocer con Escaf, Mario Fernández y Carolina Plata, señalados de corrupción por Eva Ferrer

Y luego hizo un comentario sobre las escenas que hoy se conocen, en las que todos comparten el Año Nuevo con brindis y gafas de celebración, y juegan al amigo secreto.

“Ahí me di cuenta de que yo no era tan cercana. Porque a mí nunca me invitaron al amigo secreto”, dijo.