Laura Sarabia, quien fue la mujer más cercana y poderosa al lado del expresidente Gustavo Petro, ahora se lanzó a ser comentarista política.
Lo hizo en un nuevo programa llamado Los de siempre, en el que compartirá set con el periodista Melquisedec Torres y el caricaturista Vladdo.
En el lanzamiento del programa este lunes, Sarabia se refirió a las publicaciones que hizo SEMANA que evidencian la cercanía de Verónica Alcocer con Eva Ferrer y los catalanes, algo que ella ha negado luego de las graves revelaciones que ha hecho en su contra su exasesora.
“Creo que queda clara una cosa y para nadie es un secreto y es que ella era muy cercana a Verónica Alcocer. Y creo que fue un error de Verónica decir que no eran cercanas”, aseguró Sarabia en ese programa.
Y luego hizo un comentario sobre las escenas que hoy se conocen, en las que todos comparten el Año Nuevo con brindis y gafas de celebración, y juegan al amigo secreto.
“Ahí me di cuenta de que yo no era tan cercana. Porque a mí nunca me invitaron al amigo secreto”, dijo.