“Estamos a las puertas de un año decisivo”, fue la frase central del brindis del polémico empresario catalán Manel Grau en la fiesta con la que la familia Petro Alcocer recibió el 2022 en Barcelona, España.

El video, junto a otros archivos que SEMANA revela en primicia, hacen parte de las pruebas que Eva Ferrer ya entregó a la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de uno de los videos del chat entre Ferrer y la exprimera dama Verónica Alcocer, en el que se ve cómo Grau preside la mesa y lidera un brindis premonitorio, que contenía un mensaje alusivo a las elecciones presidenciales de 2022.

“Estamos a las puertas de un año decisivo”: el brindis del empresario catalán Manel Grau en la fiesta de Año Nuevo de 2022 junto a la familia Petro Alcocer. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/27MhNeW4DR — Revista Semana (@RevistaSemana) November 22, 2026

Grau dice que el “año decisivo” no solo será para los integrantes de la mesa.

“No solo para nuestras vidas, sino para nuestro querido país Colombia. Quiero agradeceros, fuera bromas, de lo que es una vez más poder compartir con vosotros un final de año tan íntimo, tan entrañable, de tanta amistad y cariño como os tengo”, se escucha en el video.

El empresario concluyó su mensaje deseando “que lo podamos repetir muchas veces y que siga la mesa alargándose hasta el infinito”.

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