La ex primera dama Verónica Alcocer respondió a las acusaciones de Eva Ferrer, su ex mano derecha, sobre un supuesto interés en los contratos de cocinas en la Consejería Presidencial para la Reconciliación.

“Eva Ferrer tergiversó ante la PGN el alcance del proyecto de cocinas. No tuve injerencia indebida”, manifestó Alcocer en una publicación de su cuenta de X.

Eva Ferrer tergiversó ante la PGN el alcance del proyecto de cocinas. No tuve injerencia indebida. Comparto el comunicado de mi defensa sobre los intereses detrás de sus señalamientos y los invito a ver una serie que evidencia el alcance real de un proyecto que cambió vidas. — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) November 20, 2026

Ricardo Gaviria, abogado de Alcocer, aseguró en un comunicado que quien tenía intereses económicos en dicho proyecto era la misma Ferrer.

“No es cierto que Eva Ferrer se negara a aprobar el convenio de cocinas por costoso”, manifestó el apoderado de Alcocer, quien agregó que la catalana “sí estructuró y presentó el proyecto de inversión previendo un presupuesto de aproximadamente 37.386 millones de pesos para el periodo 2023-2026″.

Además, resaltó que, desde su diseño inicial, “lo orientó para favorecer sus propios intereses al dar prioridad a la difusión masiva y a las herramientas digitales de comunicación e incorporar en ese componente la propuesta de un proveedor que ella misma impulsó”.

De acuerdo con la defensa de Alcocer, Ferrer le pidió a Leonardo Collazos, quien fue asistente de la catalana, que preparara una propuesta de comunicaciones, la cual elaboró junto a una empresa llamada Cinema Colors.

Eva Ferrer declaró ante un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre denuncias contra Verónica Alcocer

“La presentó bajo el nombre de Federal Comunicación Estratégica. En la página 72 de su informe de entrega, Ferrer dejó registrado un trámite en curso por 227.220.000 pesos a nombre de Federal para apoyar una estrategia de comunicación”, dijo, aclarando que, tras la salida de Ferrer, la empresa nunca obtuvo el contrato.

Ante la versión tergiversada que Eva Ferrer presentó a la PGN sobre el proyecto de cocinas, compartimos hallazgos que muestran quién sí tenía intereses económicos, cómo se frenaron y cómo se benefició a comunidades vulnerables en siete departamentos. Vean «Colombia, Despensa y Cocina de Tradición». https://t.co/EBSe3XpFpF — Ricardo Gaviria (@Ricardogr_83) November 20, 2026

Finalmente, resaltó el impacto del proyecto y manifestó que Alcocer “nunca tuvo vínculo funcional, laboral ni contractual con el Dapre ni con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, ni ejerció competencias sobre esa Consejería”.

“En su condición de primera dama, asistió como invitada a algunas actividades sin ejercer funciones públicas y, en ese marco, acompañó una sola actividad de la estrategia de cocinas en Ovejas, Sucre”, aclaró.

Alcocer sigue ejerciendo su defensa luego de las explosivas revelaciones de Ferrer en SEMANA, donde habla sobre su poder al interior del gobierno Petro y presunta injerencia en una “mafia” conformada por personas de su círculo cercano.