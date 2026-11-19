El escándalo en el que está metida la representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada, tiene en jaque hasta al propio Pacto Histórico.

Las revelaciones hechas en las últimas horas donde se evidencia la falsedad de su título universitario y las dudas con su graduación del colegio, hicieron que la colectividad de izquierda fijara una postura.

“Como para que vengan corruptas...”: la despachada contra Luz Verónica Estrada por título falso de la U. Nacional

A través de un comunicado, la coordinación nacional provisional del Pacto Histórico hizo tres anuncios relacionados con este caso que ha generado un profundo rechazo en el país.

Aseguran que “ningún interés individual puede estar por encima de los principios y valores que sustentan nuestro proyecto político” y por ello le piden a la congresista que renuncie a su curul.

Luz Verónica Estrada Holguín, congresista del Pacto Histórico. Foto: SEMANA

“Ante la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente, solicitamos a la congresista presentar su renuncia a la Cámara de Representantes, para que asuma su defensa ante las instancias partidistas y las autoridades competentes, con pleno respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso”, dicen en el comunicado.

Además, el Comité de Ética convoca a una reunión de urgencia para el próximo lunes 23 de noviembre “con el propósito de asumir el caso relacionado con las denuncias sobre la presunta falsedad de documentos académicos y profesionales de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada”.

Luz Verónica Estrada: otro título falso y otra tarjeta profesional de un pregrado que no existe en la Universidad de Antioquia

Los integrantes del petrismo aseguran que la honestidad y la transparencia deben cumplirse en la colectividad y que la congresista debe someterse a todas las indagaciones para determinar qué pasó.

Horas antes de esa comunicación, SEMANA conoció que la congresista antioqueña no renunciaría a la curul, pero la petición de su partido la haría cambiar de postura.

No obstante, dicha renuncia no tendría problema alguno en la Cámara de Representantes porque el Pacto Histórico seguiría con la curul y se llamaría al siguiente en la lista para que asuma sin problema alguno.

También se ha cuestionado a la Fiscalía General de la Nación porque desde hace un año recibió la denuncia en contra de Luz Verónica Estrada por la falsedad de los títulos y, al parecer, no se hizo ninguna actuación.

La congresista no solo habría falsificado su diploma como ingeniera de Minas en la Universidad Nacional de Colombia, sino que también habría conseguido un documento adulterado de la Universidad de Antioquia; dos tarjetas profesionales diferentes y varios certificados de experiencia laboral que nunca fueron emitidos por los empleadores que ella aseguró.

No obstante, y aunque será la justicia quien determine el desenlace en este caso, lo cierto es que tanto la Universidad Nacional, sus decanos, rectores y las organizaciones en las que laboró ya desmintieron los vínculos y relaciones que la congresista acreditó para acceder a cargos públicos.